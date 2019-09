Berliner CDU fordert Steuerbefreiung für Tierheim-Hunde

BERLIN - Alte oder kranke Hunde warten im Tierheim oft lange Zeit auf ein neues Herrchen oder Frauchen. Ginge es nach der CDU in Berlin, sollen schwer vermittelbare Tiere deshalb von der Hundesteuer befreit werden.

Im Tierheim warten so manche Hunde oft über ein Jahr auf einen neuen Besitzer. Foto: Manuel Faba/Fotolia



Vierbeiner, die länger als ein Jahr in einem Berliner Tierheim auf ein neues Zuhause warten müssen, sollen von der Hundesteuer befreit werden. Dafür setzt sich bereits seit mehreren Jahren der Spandauer CDU-Bezirksverordnete Thorsten Schatz ein. Die tierschutzpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion Berlin, Katrin Vogel, hat den Vorschlag nun ins Abgeordnetenhaus eingebracht. Dies teilt die CDU Berlin in einem Facebook-Posting mit. Nun müssen die anderen Parteien um SPD, Linke und Grüne noch zustimmen, damit die Befreiung in Kraft tritt.

