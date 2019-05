Berlins Verkehrssenatorin erwägt Bahn-Ticket-Pflicht für Autofahrer

BERLIN - Wer mit dem Auto in die Berliner Innenstadt fahren möchte, muss sich künftig vielleicht auf Zusatzkosten einstellen: Die Verkehrssenatorin der Hauptstadt, Regine Günther, erwägt die Einführung einer Bahn-Ticket-Pflicht. Unter anderem will sie damit einfordern, dass jeder, der öffentlichen Raum nutzt, auch dafür bezahlt.

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) zieht in Erwägung, eine Bahn-Ticket-Pflicht für Autofahrer in der Hauptstadt einzuführen. Menschen, die mit ihren Autos in die Berliner Innenstadt wollen, wären damit verpflichtet, ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr zu lösen, erklärte sie nach einem Bericht der Berliner Morgenpost.

Günther gehe es dabei darum, all diejenigen, die den öffentlichen Raum nutzen wollen, auch dafür zahlen zu lassen. Mit dieser Idee greift sie den Vorschlag der Linken und Grünen auf, eine Nahverkehrsabgabe einzuführen. Die Ticketpflicht wäre eine Variante davon.

Außerdem würde der Kauf eines Tickets für den Öffentlichen Nahverkehr den Vorteil mit sich bringen, dass die Autofahrer einfacher auf Busse und Bahnen umsteigen, heißt es in dem Artikel weiter. Dies sei ein Thema für die kommende Legislaturperiode. Günther habe zudem auch vor, den Nahverkehr schneller und leistungsfähiger zu machen: Berlins Straßen sollen mehr Spuren für Busse und Taxis bekommen.

