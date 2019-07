Brandanschlag auf AfD-Politiker: Polizei ermittelt

Eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden - vor 55 Minuten

ARENDSEE/STENDAL - Unbekannte haben im sachsen-anhaltischen Arendsee offenbar einen Brandanschlag auf einen AfD-Politiker verübt. Die Ermittlungen laufen wegen versuchten Mordes, wie ein Polizeisprecher am Montag in Stendal mitteilte.

In der Nacht zum Sonntag gegen 3.30 Uhr sollen der oder die Täter versucht haben, eine Gartenlaube aus Holz in Brand zu setzen, in der der 32-jährige Politiker und seine 27-jährige Freundin schliefen. Bei dem Betroffenen soll es sich um den Vorsitzenden des AfD-Kreisverbandes Altmark-West, Sebastian Koch, handeln. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau durch Geräusche wachgeworden und durch ein Fenster eine unbekannte Person beobachtet haben, die dann flüchtete.

Die 27-Jährige habe dann einen Brand unterhalb des Fensterbereiches bemerkt und ihren Freund geweckt. Das Paar konnte die Laube unverletzt verlassen und der Brand von Anwesenden selbstständig gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 500 Euro. Die alarmierte Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab. Am Tatort wurde Brandbeschleuniger gefunden. Die Polizei setzte auch einen Fährtensuchhund ein, der jedoch keine Fährte aufnehmen konnte. Zudem wurden Polizeibeamte aus Niedersachsen informiert, die die Fahndung durch Fahrzeugkontrollen unterstützten. Konkrete Hinweise zu dem oder den Tätern gebe es bislang noch nicht, teilte die Polizei am Montag mit.

Politische Motivation nicht ausgeschlossen

Eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden, sie liege nahe, die Ermittlungen laufen aber in alle Richtungen. Am Tag vor der Tat fand in Arendsee ein Sommerfest der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) in Sachsen-Anhalt statt, an dem nach Angaben der AfD rund 100 Besucher teilnahmen, darunter auch mehrere Landtags- und Bundestagsabgeordnete. Viele Teilnehmer des Festes hätten in den Holzhütten und Zelten am Arendsee übernachtet, darunter auch Kinder, teilte die AfD mit.

dpa