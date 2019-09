Britischer Parlamentspräsident Bercow kündigt Rücktritt an

LONDON - Der Sprecher des britischen Unterhauses, John Bercow, will spätestens am 31. Oktober von seinem Amt zurücktreten. Das sagte Bercow am Montag im Parlament.

