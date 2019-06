Brutale Polizeigewalt in Österreich? Video sorgt für Entsetzen

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen - Beamte drischt auf Mann ein - vor 9 Minuten

WIEN - Nach der Veröffentlichung eines Videos von einer Demonstration ermittelt die Polizei in Wien intern wegen eines möglichen Falls von Polizeigewalt. Ein Beamter drischt dabei immer wieder auf einen am Boden liegenden Mann ein.

Das Video, das am Wochenende bei Twitter veröffentlicht wurde, zeigt mehrere Polizisten, die einen Demonstranten festhalten, während ein anderer Polizist mehrfach mit großer Gewalt auf ihn einschlägt. Im Hintergrund ist zu hören, wie jemand "In die Nieren! In die Nieren!" ruft. Um die Szenerie herum stehen mehrere weitere Polizisten, die sich demonstrativ wegdrehen und den Vorfall dadurch vor Blicken abschirmen.

Der Polizei ist das Video nach Angaben eines Sprechers bekannt. Demnach wurde es an das Referat für besondere Ermittlungen weitergeleitet, wie Sprecher Patrick Maierhofer mehreren österreichischen Medien sagte. "Die Ausforschung des Kollegen intern wird natürlich möglich sein, das war ein Großeinsatz und man weiß, wer da kommandiert ist", sagte Maierhofer dem ORF.

Ereignet haben soll sich die Szene bei einer Demonstration am Freitag. Nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA blockierten rund 250 Aktivisten den Wiener Ring, der um die bekannte Innenstadt führt. Die Menschen forderten einen radikalen Wandel des Mobilitätssystems. Die Demonstranten wurden von den Polizisten aus der Blockade getragen. Weil sich mehrere nicht kooperativ verhalten und keine Ausweise vorgezeigt hätten, seien sie vorübergehend festgenommen worden.

Der Twitter-Nutzer, der das Video am Samstagmorgen hochgeladen hatte, wurde nach eigenen Angaben bereits für eine Zeugenaussage kontaktiert. "Die @LPDWien scheint an rascher Aufklärung interessiert zu sein und hat mich soeben angerufen zwecks Terminvereinbarung für Zeugenaussage", twitterte Marcus MoD am Sonntag.

dpa