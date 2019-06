Bundesagentur-Chefin Holsboer muss um Amt kämpfen

Arbeitgeberverband plant offenbar vorzeitige Ablösung der 42-Jährigen - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Sie ist das Gesicht einer neuen Bundesagentur für Arbeit: Valerie Holsboer brachte frischen Wind in die 100.000-Mitarbeiter-Behörde. Doch nur zwei Jahre nach Amtsantritt steht die 42-jährige Münchnerin womöglich schon wieder vor dem Aus. Betrieben wird ihre Ablösung ausgerechnet von denen, die sie einst ins Amt brachten.

Führen die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit: Vorstandsmitglied Valerie Holsboer und Vorstandschef Detlef Scheele. © Nicolas Armer/dpa



Führen die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit: Vorstandsmitglied Valerie Holsboer und Vorstandschef Detlef Scheele. Foto: Nicolas Armer/dpa



"Ich liebe es, im politischen Umfeld zu arbeiten, ohne selbst ein Politiker sein zu müssen, der um Wählerstimmen kämpft": So hat es Valerie Holsboer einmal formuliert, kurz bevor sie im April 2017 den Vorstandsposten bei der Bundesagentur für Arbeit antrat. Doch genau das muss die 42-Jährige nun, gut zwei Jahre später, offenbar tun: um Stimmen kämpfen. Genauer: um die Stimmen im Verwaltungsrat, dem obersten Entscheidungsgremium der Behörde.

Laut Bild am Sonntag wolle der Verwaltungsrat Holsboer von ihrem Posten abberufen - dabei läuft ihr Vertrag noch gut drei Jahre. Die entscheidende Sitzung soll bereits am 12. Juli stattfinden. Voraussetzung für die Ablösung ist eine Mehrheit in der Runde, in der zu gleichen Teilen Vertreter der Gewerkschaften, der Arbeitgeber und des Staates sitzen.

Es ist davon auszugehen, dass Valerie Holsboer um die Machtbalance in dem Gremium bestens Bescheid weiß - sie war jahrelang selbst Verwaltungsrätin, bis sie 2017 in den Vorstand wechselte. Betrieben hatte Holsboers Berufung damals die Arbeitgeberseite. Was durchaus naheliegend war: Die Münchnerin fungierte zu diesem Zeitpunkt als Hauptgeschäftsführerin bei der Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss und im Bundesverband der Systemgastronomie.

Kulturwandel traf auf Widerstände

Ausgerechnet die Arbeitgeber sind es nun aber, die Holsboer wieder los werden wollen. Kern des Konflikts ist offenbar der von der Juristin angestoßene Kulturwandel, mit dem die bisher strikt hierarchisch organisierte Behörde moderner, transparenter und effizienter werden soll. Dies brachte Holsboer viel Wertschätzung bei Mitarbeitern ein, stellt aber auch bestehende Machtstrukturen auf den Kopf.

Arbeitgebervertreter Peter Clever, derzeit Vorsitzender des Verwaltungsrats der Bundesagentur, teilte auf Anfrage der Nürnberger Nachrichten mit, er werde sich zu Personalfragen nicht öffentlich äußern.

Als mögliche Nachfolgerin ist dem Bild-Bericht zufolge bereits Christiane Schönefeld im Gespräch. Die 61-Jährige ist derzeit Vorsitzende der Geschäftsführung der Bundesagentur-Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen. Doch Valerie Holsboer will um ihr Amt kämpfen. Ihr Büro lässt auf Anfrage unserer Redaktion ausrichten, Holsboer betreibe ihre Sacharbeit mit "vollem Elan".