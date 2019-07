Bundesagentur: Verwaltungsrat Peter Clever tritt zurück

NÜRNBERG - Der Machtkampf in der Bundesagentur für Arbeit kostet nun auch ihn das Amt: Peter Clever, der mächtige Mann im Verwaltungsrat, tritt zurück. Dabei hatte der am Freitag noch wie der Sieger in der Auseinandersetzung mit Vorstandsmitglied Valerie Holsboer ausgesehen.

Der Mann hinter der Ablösung Valerie Holsboers muss nun selbst gehen: Peter Clever. © Bundesagentur für Arbeit



Am Freitag hatte Peter Clever, was er wollte: eine Mehrheit gegen Valerie Holsboer. Mit den Stimmen seiner Arbeitgeber und denen der Gewerkschaften stimmte der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit für die vorzeitige Entlassung von Vorstandsmitglied Valerie Holsboer.

Vorangegangen war ein beispielloser Machtkampf, der vor allem Clever in ein schlechtes Licht rückte: Berichten zufolge soll er in Konferenzen geschrien und sogar ein Buch über den Tisch gefegt haben - in Richtung von Holsboer. Nun zieht der 64-Jährige offensichtlich die Konsequenzen aus den Negativschlagzeilen und tritt nach Informationen unserer Zeitung zurück.

Clevers Rücktritt legt die Vermutung nahe, dass die Gewerkschaften ihre umstrittene Zustimmung zum Aus für Valerie Holsboer an eine Bedingung knüpften: nämlich an die, dass der 64-Jährige selbst seinen Hut nimmt.

Nachfolgen soll ihm Steffen Kampeter, der wie Clever Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ist.