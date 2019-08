Bundesregierung bestellt 190 Millionen Jodtabletten

SALZGITTER - Die Bundesregierung will für den Fall eines schweren Reaktorunfalls vorsorgen - und ihren Vorrat an Jodtabletten vervierfachen. Etwa 190 Millionen Tabletten für satte 8,4 Millionen Euro sind bestellt.

Deutschland hat vorgesorgt: Für den Fall eines schweren Reaktorunfalls hat die Bundesrepublik ihren Vorrat an Jodtabletten vervierfacht. Foto: dpa



Zur Vorsorge für einen schweren Reaktorunfall will Deutschland seinen Vorrat an Jodtabletten vervierfachen. Nach WDR-Recherchen hat das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in Salzgitter 190 Millionen Tabletten bestellt. Diese sollen im Fall eines Atomunfalls an die Bevölkerung verteilt werden.

Gegenüber dem Sender betonte der ehemalige Vorsitzende der Strahlenschutzkommission, Wolfgang Müller, dass die Gefahr eines Super-GAU trotz des für 2022 beschlossenen Atomausstiegs nach wie vor real sei. Schuld daran seien unter anderem die vielen Atomkraftwerke, von denen Deutschland umgeben ist.

Die Entscheidung zur Aufstockung der Jodtabletten-Vorräte geht laut BfS auf eine Empfehlung der Strahlenschutzkommission (SSK) zurück. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima hatte das Beratergremium der Bundesregierung vorgeschlagen, den Kreis der möglichen Empfänger von Jodtabletten nach Freisetzung von Radioaktivität erheblich auszuweiten. Die Städteregion Aachen hatte vor zwei Jahren wegen der Risiken des benachbarten belgischen AKW Tihange vorsorglich Jodtabletten an alle Bewohner unter 45 Jahre ausgeben lassen.

Die Kosten für die Aufstockung der bundesweiten Jodtabletten-Vorräte liegen laut dem Bundesamt für Strahlenschutz bei 8,4 Millionen Euro. Getragen werden die Kosten vom Bund.

Unsere Schilddrüse braucht Jod, um lebenswichtige Hormone zu produzieren. Im Falle eines Atomunfalls in einem Kernkraftwerk kann radioaktives Jod freigesetzt werden, das sich in der Schilddrüse ansammelt und so Schilddrüsenkrebs verursachen kann. Durch Jodtabletten ist die Schilddrüse so "voll" mit reinem, nicht radioaktivem Jod, dass sie kein gefährliches Jod mehr aufnehmen kann und dieses einfach wieder ausgeschieden wird. Das nennt man dann eine "Jodblockade".

