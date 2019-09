Bundestags-SPD will 365-Euro-Ticket unterstützen

BERLIN - Bus- und Bahnfahren soll für Jedermann bezahlbar werden, fordert die SPD. Als Lösungsvorschlag greift sie eine Idee auf, die bereits andere Parteien ins Gespräch gebracht haben.

Die SPD-Fraktion im Bundestag will laut einem Medienbericht die Preise für den Öffentlichen Personennahverkehr deutlich senken. "Wir wollen, dass jede und jeder flächendeckend mit Bus und Bahn zu bezahlbaren Preisen, egal ob in der Großstadt oder auf dem Land, unterwegs sein kann", heißt es in einem Entwurf, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Kommunen sollten deshalb "bei der schrittweisen Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets" unterstützt werden, heißt es.

"Mobilität ist ein Grundrecht jedes Einzelnen", sagte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol der Zeitung. "Das darf in der Klimaschutzdebatte nicht unter die Räder kommen."

Für den öffentlichen Nahverkehr im Nürnberger Raum haben die Grünen schon vor Jahren eine Fahrkarte gefordert, die pro Tag nur einen Euro kostet. Auf Zuspruch seitens der anderen Parteien waren sie dabei aber nicht gestoßen. Anfang des Jahres hat sich die CSU dann doch für solch ein Ticket erwärmen können.

