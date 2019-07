CSU-Klimakonzept: Neue Kfz-Steuer und teure Inlandsflüge

Frage 6/8: Wo ist die Umweltbilanz beim Smartphone am schlechtesten?

bei der Herstellung beim täglichen Gebrauch beides ist gleich schlecht

In der Herstellung liegt der Verbrauch an Energie und CO2 immer noch 5 bis 10 Mal so hoch wie in der Nutzung. Das liegt vor allem an Rohstoffen (Erze, Gold oder seltene Erden), die energieintensiv abgebaut werden müssen. Laut Greenpeace verschlang die Smartphone-Produktion in den letzten zehn Jahren so viel, wie ganz Indien pro Jahr für die Energieversorgung braucht.