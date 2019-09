CSU-Umweltpolitiker verrät: So ernst meint es der "grüne" Söder

NÜRNBERG - Josef Göppel hat den Umbau der Energieversorgung in Deutschland schon gefordert, als das in der CSU noch nicht en vogue war. Doch der jetzige CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder meint es offensichtlich ernst. Was aber ist von dieser Strategie zu halten? Wir haben mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten gesprochen.

Markus Söder hat seine "grüne" Seite entdeckt. © Peter Kneffel/dpa



"Es freut mich, dass Markus Söder Klimaschutz und Artenerhalt nun als grundlegende Aufgaben bezeichnet, die über dem parteipolitischen Streit stehen müssen", sagt der langjährige ehemalige Landtags- und Bundestagsabgeordnete aus Herrieden (Kreis Ansbach) im Interview mit der Nürnberger Zeitung. Alles, was Söder in diese Richtung sage und tue, unterstütze er, so Göppel weiter. Allerdings fordert er vom bayerischen Ministerpräsidenten noch mehr. "Seine Glaubwürdigkeit wird sich beim Flächenverbrauch entscheiden", meint Göppel.

Die Ankündigung, das Überbauen frischen Landes in Bayern zu halbieren, reiche nicht. "Jede Gemeinde muss wissen, wo dann ihre individuelle Richtgröße liegt. Der offene, atmende Boden in Feldern und Wiesen ist ein wichtiger Klimaspeicher." Dauergrünland entziehe der Atmosphäre zum Beispiel pro Hektar jährlich vier Tonnen Kohlendioxid. Außerdem bilde sich dort unser Grundwasservorrat. Göppel: "Die aggressive Bebauung vieler Ortsränder mit raumfressenden Flachbauten und Logistikhallen widerspricht dem richtigen Ansatz Söders eklatant."

"Viele politische Korrekturen"

Zweifel am Klimawandel und dessen Folgen hegt Göppel nicht. Waldbesitzer und Landwirte würden mit eigenen Augen sehen, was durch die Veränderung der Naturkräfte mit ihrem Eigentum geschieht. "Der menschliche Anteil daran ist da nicht mehr entscheidend", so Göppel An vielen Stellen der Erde gehe es jetzt darum, das Land bewohnbar zu halten und riesige Bevölkerungsverschiebungen zu vermeiden.

Für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien hält Göppel noch "viele politische Korrekturen" für notwendig. "Von der bloßen Menge her können Wind, Sonne Wasserkraft und Biomasse die Stromversorgung wie geplant sichern. Entscheidend ist aber die Entwicklung der Speicher im Gleichklang zum Kohleausstieg. Technisch ist jetzt schon manches möglich, was sich wirtschaftlich nicht rechnet, weil Abgaben sowohl beim Einspeichern wie beim Ausspeichern fällig werden."