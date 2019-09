CSU-Vorstand billigt Klimakonzept einstimmig

FELDAFING - Die neue "Klimastrategie" der CSU ist beschlossene Sache. Der Vorstand der Partei billigte das Papier am Samstag auf seiner Klausur am Starnberger See - einstimmig, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete.

Der Vorstand der CSU hat die neue "Klimastrategie" auf der Klausur am Samstag einstimmig gebilligt. © Lino Mirgeler/dpa



Mit diesem Konzept will die CSU nun in die entscheidende Phase der Koalitionsberatungen über ein großes Klimaschutz-Paket gehen. Kerngedanke ist, Anreize für mehr Klimaschutz zu setzen anstatt beispielsweise eine CO2-Steuer einzuführen.

Unter anderem will die CSU den Kauf energiesparender Kühlschränke, Waschmaschinen oder Trockner kräftig steuerlich fördern: Wer sich energieeffiziente Haushaltsgeräte zulegt, soll künftig 20 Prozent der Kosten bei der Steuer erstattet bekommen.

