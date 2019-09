CSU will Kauf energiesparender Haushaltsgeräte steuerlich fördern

"Wir wollen mit einer Abwrackprämie den Austausch alter fördern" - vor 1 Stunde

WESSLING - 16 Seiten umfasst das neue Klimakonzept der CSU, und eine Fülle von Ideen. Einige davon sollen dreierlei bewirken: das Klima schützen, die Wirtschaft fördern und die Geldbeutel der Bürger entlasten.

In der "Klimastrategie" der CSU soll es auch um Entlastungen für Bürger gehen. © Peter Kneffel, dpa



Die CSU will den Kauf energiesparender Kühlschränke, Waschmaschinen oder Trockner kräftig steuerlich fördern: Wer sich höchst energieeffiziente Haushaltsgeräte zulegt, soll künftig 20 Prozent der Kosten bei der Steuer erstattet bekommen. Das geht aus einer 16-seitigen "Klimastrategie" der CSU hervor, die auf einer zweitägigen Klausur des CSU-Vorstands bis Samstag beschlossen werden soll.

CSU-Chef Markus Söder sieht in der Idee ein großes Potenzial für effektiven Klimaschutz. Man wolle jeden Einzelnen ermuntern, seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, sagte Söder am Freitag vor Beginn der Vorstandsklausur in Weßling bei München. Er betonte, Klimaschutz solle ein "Mitmachprojekt" sein und kein "Spaltungsprojekt".

Der "Klimabonus" soll nach dem Willen der CSU bis zu einer Höhe von maximal 10.000 Euro jährlich gewährt werden. Gefördert werden sollen neben dem Kauf energieeffizienter Haushaltsgeräte auch energetische Gebäudesanierungen an selbst genutztem Wohneigentum und der Austausch alter Heizungsanlagen bis 2030: "Wir wollen mit einer Abwrackprämie den Austausch alter, ineffizienter Heizungsanlagen fördern", heißt es in dem Strategiepapier. Auch die energetische Modernisierung von Betriebsgebäuden soll steuerlich gefördert werden.

Zur Finanzierung sagte Söder, es gebe jetzt schon "definierbare Volumen" von Geld, das für den Klimaschutz verwendet werden solle. Nun müsse man aus einer Fülle von möglichen Maßnahmen diejenigen herausfiltern, die finanziell darstellbar seien und den größten Effekt hätten - und aus seiner Sicht gehöre der CSU-"Klimabonus" ganz eindeutig dazu. Der umweltpolitische Sprecher der Landtags-SPD, Florian von Brunn, kritisierte freilich, die steuerliche Begünstigung nütze einkommensschwachen Menschen überhaupt nichts. "Wer wenig verdient oder gar Sozialleistungen bekommt, zahlt nämlich nur wenig bis gar keine Steuern. Die vermeintlichen Steuervorteile laufen bei dieser Bevölkerungsschicht komplett ins Leere", sagte er.

Der Vorschlag für eine umfassende Klimasteuerreform ist Teil des Konzepts der CSU, mit dem die Partei in die entscheidende Phase der Berliner Koalitionsberatungen über ein großes Klimaschutz-Paket gehen will. Kerngedanke ist, Anreize für mehr Klimaschutz zu setzen anstatt beispielsweise eine CO2-Steuer einzuführen - hier zieht die CSU die Ausweitung des Handels mit sogenannten CO2-Zertifikaten vor. Dabei plädiert die Partei übergangsweise auch für ein nationales Emissionshandelssystem in Sektoren, für die es noch kein europäisches System gibt, also beispielsweise im Verkehr. Für den CO2-Preis sollen nach CSU-Idee Preisobergrenzen und -untergrenzen festgelegt werden.

Weitere Punkte des CSU-Konzepts sind die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets von 19 auf 7 Prozent, die bundesweite Einführung von 365-Euro-Tickets im öffentlichen Nahverkehr, wie Bayern dies für Schüler und Auszubildende angekündigt hat, sowie die Begünstigung von E-Dienstwagen und eine stärker am CO2-Ausstoß ausgerichtete Kfz-Steuer. Die Umlage für erneuerbare Energien soll schrittweise gesenkt, die Pendlerpauschale erhöht werden.

Keine Steuer für Billigflüge

Eine "Kampfpreis-Steuer" für Billigflüge, wie sie Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zuletzt vorgeschlagen hatte, findet sich in dem Papier nicht. Allerdings heißt es dort sehr wohl: "Darüber hinaus wollen wir mit einer nachhaltigen Preisgestaltung im Flugverkehr dafür sorgen, dass Bahn- und Busfahrten zu einer echten kostengünstigen Alternative zu Inlandsflügen werden." Dobrindt betonte, man wolle die Bahn stärken und wettbewerbsfähiger machen - deshalb wolle man "faire Preise und keine Wettbewerbsverzerrungen". Und ein 9-Euro-Flugticket sei "weder marktwirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll". Genau dies müsse man auflösen. Natürlich müsse der Luftverkehr deshalb Teil des geplanten großen Klimapakets sein.

Die CSU setzt darüber hinaus auf CO2-Vermeidung durch "intelligenten Fortschritt" und Innovationen - helfen sollen Klimaanleihen und ein neuer Klimainnovationsfonds. Der Plastikabfall soll reduziert werden, auch durch ein deutschlandweites Verbot von Plastiktüten. Zudem setzt die CSU Hoffnungen auf neue synthetische Kraftstoffe. Wälder sollen aufgeforstet, Moore als CO2-Speicher besser geschützt werden. Der Kohleausstieg soll beschleunigt werden und "schon ab 2030 plus möglich werden", heißt es in dem Papier. Der Stromnetzausbau soll beschleunigt, der Deckel bei der Solarstromerzeugung aufgehoben werden.

Bei der Windkraft hält die CSU an den umstrittenen Mindestabständen für Windräder im Freistaat fest. Allerdings wolle man "die Spielräume bei der Windenergie insbesondere in den Staatswäldern nutzen".

Söder betonte am Freitag, die CSU lege als erste Partei ein umfassendes Konzept vor, das in der Lage sei, zu versöhnen und nicht zu spalten. Und der Klimaschutz brauche "breiteste gesellschaftliche Akzeptanz". "Für uns ganz entscheidend, dass wir Konjunktur und Klima zusammenbringen", sagte der CSU-Chef und warnte, Steuererhöhungen wären in der aktuellen Lage "ein international verheerendes Signal".

Union und SPD wollen bis zu einer Sitzung des Klimakabinetts am 20. September ein großes Klimaschutz-Paket schnüren. Eine Woche zuvor wollen die Spitzen der schwarz-roten Koalition Kompromisswege ausloten - die SPD fordert bislang eine Erhöhung der Energiesteuern.

"Der Klimawandel ist in eine neue Phase eingetreten", heißt es in dem CSU-Papier mit dem Titel "Klima schützen, Konjunktur stützen". Deshalb brauche es nun "umgehendes Handeln und einen seriösen Fahrplan". Als demonstratives Zeichen fordert die CSU die Verankerung des Klimaschutzes im Grundgesetz und in der bayerischen Verfassung.

dpa