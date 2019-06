Eine Woche nach der Europawahl erschüttert ein kleines politisches Beben die SPD. Parteivorsitzende Andrea Nahles tritt von ihren Ämtern an der Spitze der Sozialdemokraten zurück - und möchte sogar ihr Bundestagsmandat niederlegen. Wir haben SPD-Politiker aus der Region gefragt, was sie von diesem Schritt halten. Hier sind die Reaktionen! © Bernd von Jutrczenka/dpa

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Kandidatencheck: Diese SPD-Größen könnten auf Nahles folgen Andrea Nahles legt sowohl ihr Amt als Fraktionschefin, als auch den Parteivorsitz nieder. Doch wer folgt auf die 48-Jährige an der Spitze der Sozialdemokraten? Wir haben uns mit wahrscheinlichen und eher unwahrscheinlichen Kandidaten auseinandergesetzt.

"Wahlergebnis ist eine Watsche": Das sagen Frankens Politiker zur Europawahl Die einen jubeln, die anderen machen betretene Gesichter, und wieder andere sind zumindest einigermaßen zufrieden: Am Sonntag war Europawahl. Die Wahlbeteiligung war auch in Mittelfranken höher als noch 2014, was den fränkischen Politikern allerhand Stimmen brachte - oder eben nicht. Das sagen sie zum Wahlergebnis.

800 Rumänen mussten stundenlang vor Nürnberger Wahllokal warten Während die Nürnberger in hoher Zahl in die Wahllokale strömten, mussten die Wähler mit rumänischer Staatsangehörigkeit dagegen stundenlang in der Fürther Straße ausharren. Mitarbeiter hätten absichtlich getrödelt, kritisierten sie. Neben der Europawahl waren die Rumänen aus Nürnberg und der Region auch aufgerufen, über ein nationales Referendum abzustimmen. Die Polizei musste wegen der Menschenansammlung sogar Teile der Straße sperren.