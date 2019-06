Ein Jahr Grenzpolizei in Bayern: CSU lobt, SPD spricht von Farce

MÜNCHEN - Die Gründung von Bayerns Grenzpolizei war eine Folge des von der CSU initiierten Streits um die Gefahr illegaler Zuwanderung. Bei der Bilanz nach einem Jahr liegen die Schwerpunkte nun ganz woanders.

Ministerpräsident Markus Söder nennt die bayerische Grenzpolizei "ein Stoppschild" für alle Schlepper, Schleuser, Kriminellen und Verbrecher." © Christoph Trost, dpa



Die Gründung einer bayerischen Grenzpolizei war für Ministerpräsident Markus Söder nie nur eine Frage der Sicherheit. Für den CSU-Politiker ging es immer auch um das damit verbundene Gefühl der Menschen. Denn genau dieses Grundbedürfnis hatte aus Sicht von Söder und der CSU seit der zwischenzeitlichen Grenzöffnung für Flüchtlinge 2015 massiv gelitten. Doch nicht alle Menschen im Freistaat freuten sich damals - wie heute. Im Landtag liefen etwa die Grünen und die SPD gegen die Pläne Sturm. Erstere reichten sogar Klage ein, weil sie die Grenzpolizei für verfassungswidrig halten.

Am 1. Juli ist die Grenzpolizei nun seit exakt einem Jahr als neue Einheit im Dienst. Höchste Zeit, für Söder und seinen Innenminister Joachim Herrmann, Bilanz zu ziehen. Und die Bilanz fällt aus Sicht der beiden durchweg positiv aus: Die Grenzpolizei mache Bayern und Deutschland sicherer, betonen die beiden CSU-Politiker am Freitag. Söder nennt die von ihm initiierte Einheit "ein Stoppschild" für alle Schlepper, Schleuser, Kriminellen und Verbrecher. Herrmann berichtet von mehr als 26.000 festgestellten Straftaten, Verkehrsdelikten und Fahndungstreffern. Das sind 13 Prozent mehr als bei der Schleierfahndung in Grenznähe im Vergleichszeitraum 2017/18. Eine Art "Bayern-Frontex" sei die Grenzpolizei, sagt Söder, "ein Mega-Erfolg".

Auffällig freilich ist: Söder und Herrmann rücken bei ihrer Bilanz nicht den Kampf gegen illegale Einwanderung in den Fokus, sondern die allgemeine Bekämpfung von Verbrechen. Die anderen, weitaus niedrigeren Zahlen gibt es nur auf Nachfrage: Bei 362 Kontrollen direkt an der deutsch-österreichischen Grenze wurden binnen eines Jahres 34 Menschen wegen ausländerrechtlicher Delikte aufgegriffen und an die Bundespolizei übergeben. 15 davon wurden anschließend nach Angaben der Bundespolizei direkt an der Grenze zurückgewiesen. Das zeigt: Illegale Einreisen von Ausländern - einst einer der Hauptgründe Söders und der Staatsregierung für die Gründung der Grenzpolizei - spielten von Anfang an nur eine untergeordnete Rolle.

"Alle 24 Tage ein Treffer", kritisiert Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze, "absurd". Die SPD spricht von einer Farce und Etikettenschwindel, die AfD von einem populistischen Projekt.

Seehofer-Rücktritt wegen Asylpolitik

Zur Erinnerung: Wegen geforderter Zurückweisungen von Flüchtlingen hätte CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer im Sommer 2018 seinen Rücktritt und den Bruch der großen Koalition billigend in Kauf genommen. Im Kern ging es damals um die Frage, ob bereits anderswo registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden sollen - Seehofer bestand darauf, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wollte es nicht. Am Ende knickte Seehofer ein, das Thema verschwand sukzessive aus der bundesweiten und auch weitgehend aus der bayerischen Wahrnehmung.

Kritiker werfen Söder vor, bei der Grenzpolizei handle es sich um einen Etikettenschwindel, da der Name letztlich nur etwas vorgaukele, was es schon als Schleierfahnder gegeben habe. Tatsächlich speiste das Innenministerium die Einsatzkräfte zunächst ausschließlich aus vorhandenem Polizeipersonal. Zugleich kündigte die Staatsregierung aber an, dass die anfänglichen 500 Stellen bis 2023 auf 1000 anwachsen sollen - inzwischen sind es 600. Zudem wurden 2018 rund 14 Millionen Euro für die technische Ausstattung investiert, etwa in Drohnen und digitale Finderabdruckkontrollsysteme.

Bayerns Grenzpolizisten befassen sich wie vor der Gründung primär mit der sogenannten Schleierfahndung. Sie kontrollieren also auf den Hauptverkehrsstrecken aus dem Ausland und ins Ausland Reisende ohne konkreten Verdacht. Eine Vereinbarung zwischen Bund und Freistaat sieht vor, dass sie auch Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze durchführen dürfen, aber nur mit Erlaubnis des Bundes. Anders als bei der 1998 eingestellten bayerischen Grenzpolizei darf die jetzige Einheit nicht mehr unabhängig an der Grenze agieren.

Reibungslose Zusammenarbeit

Söder und Herrmann aber betonen: Die Zusammenarbeit laufe reibungslos. Gemeinsam mache man die deutschen Grenzen sicherer.

Teile der Opposition halten Söders Prestigeprojekt dagegen für verfassungswidrig. "Die bayerische Grenzpolizei verstößt nicht nur gegen die europäische Idee, sondern auch schwerwiegend gegen unsere Verfassung: Grenzschutz ist eindeutig und ausschließlich Sache des Bundes", sagt Grünen-Fraktionschefin Schulze. Deswegen hätten die Grünen Klage eingereicht und forderten die Abschaffung.

Herrmann dagegen betont, es könne kein Zweifel bestehen, "dass das, was wir da machen, alles zulässig ist". Söder sieht das genauso - und greift die Grünen frontal an: Deren Klage sei ein Misstrauensantrag gegen die Beamten der Grenzpolizei. Der Streit geht also weiter.

