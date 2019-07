Einzigartig: Warum die Deutschen so viel Urlaub haben

Sechs Wochen im Jahr bedeuten internationalen Spitzenplatz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Arbeitnehmer leben in Deutschland im Paradies, was ihre Urlaubstage angeht: Rund sechs Wochen im Jahr bedeuten einen internationalen Spitzenplatz. Eine Selbstverständlichkeit ist das aber nicht, sondern ein als erstes von den Brauern erkämpftes Recht. Verteidigt werden muss es bis heute.

Die Deutschen, und das ist mehr als ein Märchen, sind Urlaubsweltmeister. © dpa



Am Anfang war das Bier, oder genauer: der Brauer. Wir schreiben das Jahr 1903. In Berlin regiert Kaiser Wilhelm, bei den Reichstagswahlen holt die SPD die meisten Stimmen – und in Stuttgart trotzt der Zentralverband der deutschen Brauereiarbeiter den dortigen Ringbrauereien eine kleine Sensation ab: drei garantierte Urlaubstage im Jahr.

Es ist der Beginn einer neuen Zeit. Bis dahin hatten Fragen der Arbeitsbedingungen in den Fabriken oder des Gehalts die Arbeitskämpfe dominiert, nicht die Freizeit. Vorbei, Vergangenheit. Heute leben wir Deutsche, was unser Recht auf Urlaub angeht, im Paradies. Um die 30 Tage respektive sechs Wochen sind Standard, und das quer durch alle Branchen, wie Auswertungen von Statista oder der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigen.

So viele Urlaubstage haben die Deutschen im internationalen Vergleich. © NN-Grafik



Extremfall Japan

Im internationalen Vergleich ist das ein Spitzenwert, zumal wir diese 30 Tage in der Praxis auch nahezu ausschöpfen. In Japan etwa verzichten viele Beschäftigte aus Angst um Karriere und Ansehen selbst auf einen Großteil der 15 Tage, die ihnen schon das Gesetz garantiert. Geschweige denn, dass sie wagen würden, diese am Stück zu nehmen. Für "Tod durch Überarbeiten" kennt das Japanische dafür andererseits ein eigenes Wort: Karoshi.

Urlaubstechnisch in einer Liga mit Deutschland spielen nur wenige weitere Staaten wie Kroatien oder Dänemark. Zumindest theoretisch, denn auch hier sieht die Realität oft anders aus. Auf die 30 Tage etwa, die einem Brasilianer formal zustehen, werden die Wochenenden im Urlaubszeitraum angerechnet. Und über Minimum zwölf freie Feiertage noch zu den sechs Wochen Jahresurlaub, wie sie speziell bayerische Beschäftigte genießen, staunen andere Länder eh.

Brauer machten den Anfang

Selbstverständlich war das nie. Halbwegs normal wird einklagbarer, bezahlter Jahresurlaub auch in Deutschland erst in den Goldenen 20ern. Und danach wird es noch vieler Tarifkonflikte und gesetzlicher Durchbrüche wie dem 1963 verabschiedeten Bundesurlaubsgesetz bedürfen, bis aus den drei Tagen der Brauer von 1903 die 30 von heute geworden sind. Wenigstens für Arbeiter, Angestellte und Beamte. Selbständige müssen wie zu allen Zeiten selbst entscheiden, wie viel Urlaub sie sich gönnen können.

Und so gibt es auch keine Garantie, dass es für immer bei den sechs Wochen bleibt. Christoph Schröder beispielsweise, Experte beim arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW), findet schon, dass es ein paar Tage weniger auch tun würden. Vor allem, da jede Arbeitskraft in Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels immer dringender gebraucht werde. Gut fürs Wirtschaftswachstum wäre es außerdem.

Ein Argument, das aber auch umgekehrt funktioniert, wie Stephan Doll sagt, DGB-Chef in Mittelfranken und selbst gerade in Kroatien im, na klar: Urlaub. Gerade weil wir so viel davon hätten, seien wir in der Arbeit dann so produktiv. "Wer keinen Urlaub hat, ist nicht leistungsfähig", so der Gewerkschafter. Dass gerade Bayern mit seinen besonders vielen freien Tagen wirtschaftlich so gut dastehe, spreche, wenn überhaupt, dann eher für noch mehr Urlaub.

Gut für Körper und Seele

Die 30 Tage für sehr angemessen halten auch Claudia Voigt-Grabenstein und Jürgen Körnlein, beide Pfarrer an der Nürnberger Lorenzkirche. "Arbeit ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Aber eben nur ein Teil", sagt Körnlein. Für ein erfülltes Leben brauche es mehr: Zeit, um Beziehungen zu pflegen, und Orte, um Abzuschalten und abseits der Alltagshektik die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. "Sonst überfordern wir unseren Körper und unsere Seele", unterstreicht Voigt-Grabenstein.

Für den Augenblick will denn auch niemand den Deutschen ernsthaft an ihren hart erkämpften Urlaub. Selbst Stefanie Burandt als Vertreterin einer Branche, die sonst für ihre strikten Konditionen berüchtigt ist, kann bestens mit dem Status quo leben. "Urlaub", findet die Sprecherin von Hofmann Zeitarbeit, "ist einfach ein Muss."