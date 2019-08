Elektromobilität: CDU sorgt mit Tweet für Spott

Die Reaktionen der User auf den CDU-Tweet kennen da weniger Zurückhaltung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Klimaschutz ist den Wählern wichtig, das hat sich inzwischen auch bis zu den Unionsparteien herumgesprochen. Noch allerdings bewegt sich so mancher bei den Konservativen auf diesem Themen-Terrain erkennbar tapsig. Zum Beispiel die Social-Media-Abteilung der CDU, die die eigene Partei aktuell mit einem Tweet zur Elektromobilität dem Spott aussetzt.

Die CDU muss nach einem Tweet einen wahren Shitstorm über sich ergehen lassen. Foto: Montage: nordbayern.de



"Deutschland überholt Norwegen bei den E-Autos", zwitschert die CDU stolz, ergänzt mit dem Kommentar dass das "eine echte Nachricht" sei, denn Norwegen sei ja eigentlich führend in der E-Mobilität. "Doch es ändert sich was", triumphiert die Partei mit Verweis auf das eigene Ziel, alternative Antriebe zu fördern.

Was die CDU-Strategen offenbar unterschätzt haben: Das Internet kann rechnen. Denn im ersten Halbjahr 2019 wurden in Deutschland zwar 48.000 E-Autos oder Plug-in-Hybride neu zugelassen, in Norwegen zeitgleich nur 44.000 Stück. Doch der Tweet unterschlägt, dass der norwegische Neuwagen-Markt auch geringfügig kleiner ist als der deutsche, um es vorsichtig auszudrücken.

#Klimadialog: Deutschland hat Norwegen bei den E-Autos überholt. Das ist eine echte Nachricht, denn Norwegen ist eigentlich führend in der E-Mobilität – nirgendwo fahren so viele Autos elektrisch. Doch es ändert sich etwas: … pic.twitter.com/JEc2QHoECP — CDU Deutschlands (@CDU) July 31, 2019

Die Reaktionen der User auf den CDU-Tweet kennen da weniger Zurückhaltung. In Norwegen entsprechen 44.000 Stück einem Marktanteil von 56,2 Prozent, in Deutschland die 48.000 Stück einem Anteil von 2,6 Prozent, hat einer sofort nachgerechnet. "Wenn ihr ernsthaft an einem #Klimadialog interessiert wäret, würde ihr nicht versuchen uns (vorsätzlich) für dumm zu verkaufen", kommentiert ein anderer.

"Hey @rezomusik, hier gibts was für Dein nächstes Video: #CDU macht auf Klima mit Enkeltrick-Mathe", wendet sich ein User an den YouTuber Rezo, der mit seiner CDU-Abrechnung vor der Europawahl vor allem bei jungen Menschen für Furore gesorgt hatte. Und in einem weiteren Kommentar heißt es schlicht: "Sie hörten einen Beitrag aus der Reihe: 'Lustiges Lügen mit Zahlen'."