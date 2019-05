Europawahl 2019: Briefwähler müssen jetzt schnell sein

Geht der Wahlbrief verspätet ein, bleibt die Stimmabgabe unberücksichtigt - vor 22 Minuten

WIESBADEN - Der Bundeswahlleiter weist alle Briefwähler darauf hin, dass die Wahlbriefe mit dem ausgefüllten Stimmzettel für die Europawahl spätestens am Wahltag, also am kommenden Sonntag bis 18:00 Uhr bei der zuständigen Stelle eingegangen sein müssen. Nur dann kann die Stimme für die Europawahl berücksichtigt werden. Die letzte Deadline, damit die Wahlbriefe noch rechtzeitig ankommen, ist daher der Freitag.

Nicht mehr lange, bis wir am 26. Mai 2019 ein neues Europaparlament wählen. Für alle die per Briefwahl abstimmen möchten, drängt nun die Zeit. © Rolf Vennenbernd, dpa



Um sicher zu gehen, dass die Wahlunterlagen zur Auszählung am Sonntag vorliegen, empfahl der Bundeswahlleiter allerdings, die Unterlagen bereits am Mittwoch oder Donnerstag zur Post gebracht zu haben. Es besteht auch die Möglichkeit, den Wahlbrief rechtzeitig bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Adresse abzugeben oder abgeben zu lassen.

Jede Briefwählerin und jeder Briefwähler müsse selbst dafür sorgen, dass der Wahlbrief die Wahlbehörden rechtzeitig erreicht. Geht der Wahlbrief verspätet ein, bleibt die Stimmabgabe bei der Europawahl unberücksichtigt.

Daneben besteht die Möglichkeit, den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen bei der zuständigen Gemeindebehörde in Empfang zu nehmen und an Ort und Stelle die Briefwahl auszuüben. Dieses Verfahren kann bei kurzfristiger Abwesenheit am Wahltag zur Vermeidung der Postlaufzeiten beim sonst üblichen Versand der Briefwahlunterlagen genutzt werden.

dpa/jm