Europawahl 2019: Wahlhelfer "Wahl-O-Mat" startet ab Freitag!

38 Thesen zu 41 Parteien stehen zur Verfügung - Tool ab Mittag öffentlich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - 41 Parteien, 38 Thesen und über 71 Millionen Nutzungen im Vorfeld von Wahlen: Auch für die Europawahl 2019 am 26. Mai wird die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) den "Wahl-O-Mat" wieder anbieten. Das interaktive Online-Tool wird ab Freitag freigeschaltet.

Für die anstehende Europawahl Ende Mai wird die Bundeszentrale für politische Bildung einmal mehr einen Wahl-o-Mat anbieten. © dpa/Peter Kneffel



Mittlerweile hat er sich zu einer festen Informationsgröße im Vorfeld von Wahlen etabliert: Der "Wahl-O-Mat" zur Wahl des Europäischen Parlaments wird am Freitag, den 3. Mai, mittags veröffentlicht. Die interaktive Anwendung der bpb vermittelt Politik will zeigen, welche der zur Wahl zum Europäischen Parlament 2019 zugelassenen Parteien der eigenen politischen Position am nächsten stehen. Die für die Europawahl benötigten Thesen zum Standpunkt der einzelnen Parteien wurden in einem Workshop vom 22. bis 24. Februar 2019 ermittelt. Bis zur großen Wahl am 26. Mai stehen den Wählerinnen und Wählern insgesamt 38 Thesen zu 41 Parteien zur Verfügung, um die eigene Wahl-Position herauszufinden.

Hier können Sie ab Freitag den Wahl-O-Maten starten

Bei der vegangenen Europawahl im Jahr 2014 wurde der Wahl-O-Mat fast vier Millionen Mal aufgerufen, für die Bundestagswahl 2017 nutzen ihn sogar 15,7 Millionen User.