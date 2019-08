Fix: Schönefeld wird neue Bundesagentur-Vorständin

vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach einem beispiellosen Machtkampf soll sie mithelfen, die Bundesagentur für Arbeit in ruhigeres Fahrwasser zu lenken: Christiane Schönefeld rückt in den Vorstand der Nürnberger Behörde auf. Weil sie schon 62 ist, kursieren bereits Namen, wer ihr einmal nachfolgen soll.

Von NRW nach Nürnberg: Christiane Schönefeld. Foto: Matthias Balk/dpa



Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit hat Christiane Schönefeld in den Vorstand der Behörde berufen. Die Entscheidung, die bereits erwartet worden war, fiel per geheimer Wahl am heutigen Donnerstag in einer Sondersitzung in Berlin. Die Bundesregierung muss Schönefelds Berufung zwar noch absegnen, die Zustimmung gilt jedoch als sicher.

„Frau Schönefeld ist eine sehr kompetente und gefragte Arbeitsmarktexpertin, die über langjährige Führungserfahrung in der Bundesagentur für Arbeit verfügt", sagt Verwaltungsratschefin Annelie Buntenbach (DGB). Steffen Kampeter von der Arbeitgeberbank, die Schönefeld vorgeschlagen hatte, ergänzt: "Christiane Schönefeld bringt aus NRW eine profunde Kenntnis unterschiedlicher Arbeitsmärkte mit und viel Erfahrung, wie schwierige Strukturwandelprozesse in einem Netzwerk unterschiedlicher Partner gestaltet werden können. Dies hat sie zuletzt auch in der Kohlekommission unter Beweis gestellt."

Folgt später Ex-Bamf-Chefin Cordt?

Schönefeld (62), bisher Chefin der Bundesagentur-Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen, wird die Geschicke von Europas größter Sozialbehörde künftig an der Seite von Vorstandschef Detlef Scheele (62) und Daniel Terzenbach (38) lenken. Sie ersetzt Valerie Holsboer, die im Juli vom Verwaltungsrat in einem historischen Schritt entlassen wurde.

Holsboer (42) war Opfer eines Machtkampfs in der Behörde geworden. Am Ende musste jedoch auch ihr Widersacher Peter Clever, Vizechef des Verwaltungsrates, seinen Hut nehmen.

Da Schönefeld schon 62 ist, gibt es bereits Spekulationen, wer ihr einmal nachfolgen könnte. Dabei kursiert auch der Name Jutta Cordt. Wie Schönefeld blickt Cordt auf eine lange Karriere in der Bundesagentur für Arbeit zurück, bis sie 2017 an die Spitze der anderen Nürnberger Bundesbehörde - des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) - wechselte. Seit ihrer Entlassung 2018 arbeitet sie im Innenministerium.