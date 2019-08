Frauen und Kinder dürfen Rettungsschiff "Mare Jonio" verlassen

Italienische Regierung hatte eine Einfahrt in den Hafen verboten - vor 16 Minuten

ROM - Schwangere, Kinder und deren Mütter sowie Kranke haben das blockierte italienische Rettungsschiff "Mare Jonio" verlassen dürfen. Sie seien von der italienischen Küstenwache übernommen worden, erklärte die Hilfsorganisation Mediterranea Saving Humans am Donnerstagabend. Die Lage ist aber immer noch angespannt.

Es seien nun immer noch 34 Migranten bei Wellengang an Bord, das Schiff befinde sich südlich der italienischen Insel Lampedusa. "Lasst sie uns alle an Land bringen", twitterte die Organisation. Die Lage an Bord sei angespannt.

Poco fa i 22 bambini, i loro familiari e i naufraghi più vulnerabili salvati dalla #MareJonio sono sbarcati a Lampedusa grazie al supporto della @guardiacostiera. Ancora 34 naufraghi rimangono a bordo in balìa delle onde. Fateci sbarcare tutti.



Intanto grazie, Mare Jonio. pic.twitter.com/8E92wLty1j — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 29. August 2019

Das Schiff hatte die Migranten am Mittwochmorgen an Bord genommen. Nach Angaben der Organisation waren darunter 26 Frauen, 22 Kinder unter zehn Jahren und sechs weitere Minderjährige. Die italienische Regierung hat eine Einfahrt in den Hafen verboten.

Die NGO teilte mit, dass sich die "Mare Jonio" 13 Seemeilen (rund 24 Kilometer) südlich von Lampedusa an der Grenze zu den Hoheitsgewässern aufhalte. Am Morgen seien zwei Offiziere Finanzpolizei an Bord gekommen, um sich ein Bild der Lage zu machen.

Auch das deutsche Rettungsschiff "Eleonore" mit rund 100 Migranten an Bord kann derzeit noch nicht in einen Hafen einlaufen. Dieses Schiff gehört dem deutschen Kapitän Claus-Peter Reisch und wird von der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline unterstützt. Es befindet sich in der Nähe von Malta.

dpa