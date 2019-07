"Fridays for Future" Regensburg fordert radikale Wende in allen Lebensbereichen

Die Jugendlichen haben sich in einem offenen Brief an die Politik gewendet - vor 33 Minuten

REGENSBURG - Die Bewegung "Fridays for Future" Regensburg hat sich in einem offenen Brief an die Politiker in Stadt und Landkreis gewandt. Darin lehnen die Jugendlichen die Verantwortung für die Weltklimakrise und deren Folgen für die Menschheit ab.

"Wir sind lediglich die zukünftigen Leidtragenden der aktuellen Tatenlosigkeit“, hieß es in dem Brief, der dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. "Fridays for Future" ruft am Freitag (5. Juli) zu einer Großdemonstration in Regensburg auf, bei der der motorisierte Innenstadtverkehr für einige Stunden lahmgelegt werden soll. Dass es zu solch dramatischen Reaktionen kommen müsse, liege nicht an der jungen Generation.

"Wir müssen dringend handeln", hieß es im Brief. Das Fehlen von Visionen gefährde die Lebensgrundlagen der Menschen, hieß es weiter. Die jungen Menschen seien nicht gewillt, "extreme Wetterereignisse, gesundheitsgefährdende Feinstaubkonzentrationen, Wohnraumverknappung, Flächenversiegelung, Bienensterben, Lichtsmog, verschwindende Artenvielfalt, Überdüngung der Böden und Gewässer und die Nitratbelastung des Grundwassers" weiter hinzunehmen. Sie forderten deshalb "eine radikale Wende in allen Bereichen des Lebens".

