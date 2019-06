Gabriel spricht sich für Angela Merkel als EU-Ratspräsidentin aus

DÜSSELDORF/BERLIN - Sigmar Gabriel wirft in der Debatte um den geeignetsten EU-Ratspräsidenten einen neuen Hut in den Ring: "Europa muss seine Besten aufbieten", schreibt er in einem Gastbeitrag. Für ihn ist glasklar, wer das ist: Kanzlerin Angela Merkel.

Sigmar Gabriel spricht sich für Angela Merkel als die "beste" Kandidatin aus. Foto: dpa



Der ehemalige Bundesaußenminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sich für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als neue EU-Ratspräsidentin ausgesprochen. "Die deutsche Kanzlerin ist derzeit neben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem Sozialdemokraten Frans Timmermans die einzige Persönlichkeit, die das Gewicht Europas in der Welt kennt und bereit ist, es auch gegen heftige Widerstände zu verteidigen", schreibt Gabriel in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt".

"Politisch befinden wir Europäer uns mitten in einem Wettbewerb zwischen den liberalen Demokratien und den autoritären Angeboten auf der Welt", schreibt Gabriel weiter. "Um diesen Wettbewerb zu bestehen, muss Europa seine Besten aufbieten. Angela Merkel ist die Beste für diese Aufgabe."

Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten an diesem Donnerstag über die neue Führung der Europäischen Union. Bei dem Personalpaket geht es um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sowie um vier weitere Spitzenposten. Merkel hatte einen Wechsel nach Brüssel zuletzt allerdings ausgeschlossen.

