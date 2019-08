Gericht: Deutschland muss abgewiesenen Flüchtling zurückholen

Laut Flüchtlingshilfsorganisation ist es die erste Entscheidung dieser Art - vor 53 Minuten

MÜNCHEN - Die Bundesrepublik Deutschland muss einen an der Grenze gestoppten und direkt nach Griechenland gebrachten Flüchtling einem Gerichtsbeschluss zufolge zurückholen.

Die Entscheidung der Bundespolizeidirektion München stelle hoheitliche Eingriffe in subjektive Rechte dar und sei "voraussichtlich als rechtswidrig anzusehen", erklärte das Verwaltungsgericht München in einem Beschluss vom 8. August. Nach Angaben der Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl ist es die erste Entscheidung dieser Art - gut ein Jahr, nachdem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ein Rücknahme-Abkommen mit Griechenland geschlossen hatte.

Deutsch-österreichische Grenze: Bisher elf Asylbewerber abgewiesen

