"Grandioses Verhältnis": Trump begrüßt Merkel beim G20-Gipfel

Betont freundschaftliches Zusammentreffen trotz Differenzen - vor 34 Minuten

OSAKA - Am Freitag startet der G20 Gipfel mit den größten Wirtschaftsmächten im japanischen Osaka. Mit von der Partie sind auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump. Das erste Zusammentreffen der beiden gestaltete sich trotz tiefgreifender Meinungsunterschiede betont freundlich, inklusive vieler Lobesworte für die Kanzlerin.

US-Präsident Donald Trump traf sich im Rahmen des G20-Gipfels mit seiner "großartigen Freundin" Angela Merkel. © Bernd von Jutrczenka, dpa



Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump haben sich am Rande des G20-Gipfels über eine Reihe internationaler und bilateraler Themen ausgetauscht. Im Mittelpunkt hätten die Entwicklungen in Libyen sowie in den Ländern der afrikanischen Sahelregion, die Lage in der Ostukraine, die Auseinandersetzung der USA mit dem Iran sowie die europäisch-amerikanischen Handelsbeziehungen gestanden, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag nach dem Treffen mit.

Trump hatte Merkel betont freundschaftlich begrüßt - trotz der anhaltenden tiefgreifenden Meinungsunterschiede in zentralen Themen wie der Handels- und Klimapolitik sowie über die Wege zur Lösung von internationalen Konflikten. Der US-Präsident lobte die deutsche Regierungschefin als "fantastische Person" und "großartige Freundin". Das Verhältnis sei "grandios".

Merkel sagte, es gebe eine Menge Dinge zu besprechen. Herauszuheben sei, dass die deutsche Wirtschaft sehr stark auch in den Vereinigten Staaten investiere. "Wir haben nicht nur Handel, sondern auch sehr viele Investments." Trump stimmte in diesem Punkt zu. Das Verhältnis zwischen den Regierungen Deutschlands und der USA gilt seit dem Amtsantritt Trumps als angespannt. Trump kämpft gegen den großen Handelsüberschuss Deutschlands gegenüber seinem Land an. Der US-Präsident kritisiert auch das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 scharf.

