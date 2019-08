Hebammen sollen Niederlassungsprämie erhalten

Freistaat will einmalig 5000 Euro zahlen - Gültig ab dem 1.September - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Der Freistaat versucht, freiberufliche Hebammen mit Geld nach Bayern zu locken. Ab dem 1.September sollen sie einmalig 5000 Euro erhalten, wenn sie sich in Bayern niederlassen und auch hier arbeiten.

Ab dem 1. September sollen Hebammen einmalig 5000 Euro erhalten, wenn sie sich in Bayern niederlassen. © dpa



Ab dem 1. September sollen Hebammen einmalig 5000 Euro erhalten, wenn sie sich in Bayern niederlassen. Foto: dpa



Freiberufliche Hebammen können in Bayern vom 1. September an finanzielle Unterstützung vom Freistaat beantragen. Die sogenannte Niederlassungsprämie in Höhe von einmalig 5000 Euro können Hebammen erhalten, die sich von diesem Zeitpunkt an in Bayern niederlassen und eine freiberufliche Tätigkeit aufnehmen, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag in München mitteilte. Antragsberechtigt sind auch festangestellte Hebammen, die neben ihrer Festanstellung noch freiberuflich in der Geburtshilfe tätig sind. "Mit der Prämie soll freiberuflichen Hebammen der Einstieg oder Wiedereinstieg in diesen wichtigen Beruf erleichtert werden", teilte Ministerin Melanie Huml (CSU) mit.

Bilderstrecke zum Thema Studie: Die zehn angesehensten Berufe Deutschlands Der Deutsche Beamtenbund hat sich in der Bevölkerung umgehört und die bei den Menschen angesehensten Berufe abgefragt. Von Pilot bis Müllmann: Klicken Sie sich durch die zehn angesehensten Berufe Deutschlands.



dpa