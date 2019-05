Heute wird gewählt: Europawahl 2019 in vollem Gange

Wahllokale schließen um 18 Uhr, erste Prognosen noch am Abend erwartet - vor 38 Minuten

MÜNCHEN/BERLIN - Nun wird es ernst: Am Sonntag setzen Menschen in ganz Europa ihr Kreuz bei der Europawahl 2019. In Bayern sind rund 10,2 Millionen Menschen wahlberechtigt, Umfragen sagen für den Freistaat einen relativ eindeutigen Wahlausgang voraus.

Wie SPD-Politikerin Katarina Barley werden heute europaweit Millionen Menschen ihr Kreuz bei der Europawahl 2019 setzen und den Wahlschein in die Urne werfen. © dpa/Harald Tittel



Wie SPD-Politikerin Katarina Barley werden heute europaweit Millionen Menschen ihr Kreuz bei der Europawahl 2019 setzen und den Wahlschein in die Urne werfen. Foto: dpa/Harald Tittel



Bei der Europawahl 2019 sind nun auch die Wähler in Bayern gefragt. Mit rund 10,2 Millionen Wahlberechtigten zählt der Freistaat nach Nordrhein-Westfalen (13,8 Millionen) die meisten potenziellen Wähler in Deutschland. Die Umfragen sagen einen relativ eindeutigen Ausgang voraus: Wie schon 2014 dürfte die CSU Prognosen zufolge in Bayern das mit Abstand beste Ergebnis einfahren. Offen ist aber, ob die Christsozialen jenseits der 40,5 Prozent von vor fünf Jahren landen. Die Demoskopen sahen sie zuletzt immer knapp unter der 40-Prozent-Marke. Spannend ist auch, wie die rechtspopulistischen Eurokritiker der AfD und die schwer kriselnden Sozialdemokraten abschneiden.

Wie bei der Landtagswahl dürfte den Grünen auch an diesem Sonntag nicht der zweite Rang zu nehmen sein, die Umfragen prognostizierten der Partei deutliche Zuwächse auf bis zu 19 Prozent (2014: 12,1 Prozent). Die AfD dürfte trotz ihrer innerparteilichen Streitereien auf 11 Prozent kommen (2014: 8,1) ebenso die SPD, für die Genossen wäre dies nach 2014 (20,1) aber eine erneute herbe Wahlpleite in Bayern. Die FDP lag zuletzt bei 5 Prozent (3,1), und die im Land mitregierenden Freien Wähler lagen bei 4 Prozent (4,3).

Bilderstrecke zum Thema Diese Vorteile haben wir der EU zu verdanken Trotz aller Streitigkeiten zwischen den bisher 28 Mitgliedsstaaten bringt die EU den europäischen Bürgern viele Vorteile, auch wenn das häufig als selbstverständlich wahrgenommen wird. Hier sehen Sie die wichtigsten Errungenschaften im Überblick.



Bei der Europawahl sind nicht nur deutsche Staatsbürger wahlberechtigt, sondern auch hier lebende Bürger aus den anderen Ländern der Europäischen Union. Im Europäischen Parlament waren in der abgelaufenen Wahlperiode 13 bayerische Politiker aus 7 Parteien vertreten. Die meisten von ihnen haben ein CSU-Parteibuch (fünf), gefolgt von drei Sozialdemokraten und je einem oder einer von Grünen, ÖDP, FDP, Linke sowie Freien Wählern.

Anders als in den vergangenen Jahren hat die Wahl für Bayern aber dieses Mal einen besonderen Reiz: Mit dem CSU-Stellvertreter Manfred Weber kann sich erstmals seit Jahrzehnten ein Deutscher berechtigte Hoffnungen auf den Posten des Kommissionspräsidenten machen. Weber ist Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP). Schon aus diesem Grund rechnen viele Beobachter mit einer steigenden Wahlbeteiligung. 2014 hatte sie am Ende bei nur 40,9 Prozent gelegen.

Vor Urnengang: Das sollten Sie heute zur Europawahl wissen.

Erste Wahlergebnisse werden erst nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr erwartet. Bis das vorläufige Endergebnis vorliegt, dürften dann aber noch einige Stunden vergehen. Bereits am Montagmorgen werden dann die Parteien mit ihren Nachlesen beschäftigt sein. Wer neuer Kommissionspräsident wird, dürfte frühestens in einigen Wochen feststehen.

Gewählt wird an diesem Sonntag neben Deutschland in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Ungarn und Zypern. Die Wahl hatte bereits am Donnerstag in den Niederlanden und Großbritannien begonnen. Das Vereinigte Königreich wählte trotz angekündigten Brexits mit, weil der EU-Austritt nicht rechtzeitig gelang.

dpa