Jeder zweite Deutsche hat Vorbehalte gegenüber Asylbewerbern

Rechte Einstellungen verfestigen sich laut neuer Studie - vor 1 Stunde

BERLIN - "Verlorene Mitte - Feindselige Zustände" - diesen alarmierenden Titel trägt die aktuelle Auflage einer Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, für die im Zwei-Jahres-Rhythmus die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen in Deutschland gemessen wird. Details werden am Donnerstag in Berlin vorgestellt.

Negative Einstellungen gegenüber Asylsuchenden sind in Deutschland weit verbreitet, wie eine neue Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt. © Patrick Pleul/dpa



Andreas Zick, Beate Küpper und ihre Mitautoren stellen nach Auswertung der Ergebnisse einer repräsentativen Befragung eine "Verfestigung und Normalisierung rechter Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft" fest. Details wollen sie an diesem Donnerstag in Berlin bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung vorstellen, die Auftraggeber der Studie ist. So alarmiert wie heute waren die Forscher früher nicht. 2014 schrieben sie über die "fragile Mitte". Zwei Jahre später war dann von der "gespaltene Mitte" die Rede.

Die Skepsis gegenüber Asylsuchenden steht nach den Ergebnissen der Studie, welche dem Spiegel vorab vorlagen, auf Höchstwert. Jeder Zweite äußert demnach Vorbehalte, wenn er zu Flüchtlingen befragt wird. Im Vergleich zum Jahr 2016 wuchs diese Gruppe bis heute sogar noch einmal an, obwohl die Zahl der Asylbewerber rückläufig ist.

Rund ein Fünftel zeigt feindliche Einstellung

In vier bis fünf Abstufungsmöglichkeiten (von "stimme überhaupt nicht zu" bis "stimme voll und ganz zu") sollten die Studienteilnehmer Aussagen wie "Es leben zu viele Ausländer in Deutschland" oder "Die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar nicht verfolgt" einstufen.

Rund ein Fünftel der deutschen Bevölkerung zeigt seit 2014 eine feindliche Einstellung gegenüber "Fremden", heißt es laut dem Bericht. Wie die Verfasser der FES-Studie schreiben, seien die Werte stabil und auf einem hohen Niveau. Die Bereitschaft der Befragten, sich negativ über Asylsuchende zu äußern, stieg jedoch von 49,5 Prozent im Jahr 2016 auf nun 54,1 Prozent an. Es ist das höchste Ergebnis seitdem 2011 erstmals dieses Thema abgefragt wurde.

jm/dpa