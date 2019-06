Kampf gegen Einwegplastik: Kanada will mit Verbot nachziehen

Premierminister will entsprechendes Gesetzt bis 2021 auf den Weg bringen - vor 1 Stunde

QUEBEC - Kanadas Premierminister Justin Trudeau sagt Einwegplastik den Kampf an: Bis 2021 sollen in seinem Land Strohhalme, Plastiktüten und -besteck verboten sein.

Strohhalme aus Einwegplastik sind in der EU ab 2021 verboten. Kanada will mit einem entsprechenden Gesetz nachziehen. Foto: Julian Stratenschulte, dpa



Die Umweltbelastung durch Plastikmüll bezeichnete der Politiker in einer Ansprache in einem Naturschutzgebiet von Québec als weltumspannende "Plage", berichtet die Zeit. Welche Produkte genau unter das Verbot fallen, will der Rgierungschef vorher wissenschaftlich prüfen lassen. "Um ehrlich zu sein, habe ich als Vater Probleme, das meinen Kindern zu erklären", sagte Trudeau. Millionen Vögel und Meeressäuger sterben jedes Jahr wegen Plastikmüll in den Ozenanen. Vor allem bei Walen verstopfen die Abfälle den Magen, sodass die Tiere daran zugrunde gehen und unter anderem an der Küstenlinie Kanadas angespült werden.

Das EU-Parlament hatte bereits im März ein Verbot von Einwegplastik angestoßen. Es soll ebenso für Strohhalme, Trinkbecher und Besteck ab 2021 gelten. In anderen Ländern gibt es bereits rechtliche Grundlagen, so zum Beispiel in Kenia, Ruanda, Indien und Tansania. Insgesamt 61 Staaten haben laut UN-Umweltprogramm bereits die Herstellung und den Import von Plastiktüten sowie den kostenlosen Vertrieb verboten.

evo