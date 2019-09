Kommentar: Die Bundestags-CSU macht auf Rezo

NN-Redakteur hält nichts vom neuer Videoidee der CSU - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Die CSU versucht sich jetzt auf YouTube. NN-Redakteuer Martin Regner hat sich den Beitrag mit dem Titel "CSYOU - Episode 1" angesehen. Darin teile die Partei nur aus und verunglimpfe Kritiker, wie er findet.

Das ist Armin, der in dem Video zu sehen ist. © Screenshot Facebook CSU im Bundestag



Es war kurz vor der Europawahl, da hat der YouTuber Rezo die Unionsparteien eiskalt erwischt: Mit seinem Video "Die Zerstörung der CDU" erreichte er in kürzester Zeit Millionen Menschen. Inzwischen haben über 15 Millionen sein Video gesehen. Jetzt schlägt die CSU zurück: Am Samstag vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg haute die Bundestagsfraktion der Christsozialen knapp fünf Minuten mit dem Titel "CSYOU - Episode 1" auf YouTube raus. Darin fuchtelt ein gewisser Armin zwischen hektischen Schnitten mit den Händen rum und klärt die Netzwelt darüber auf, was die CSU von Greta Thunberg und von den Unteilbar-Demonstranten hält. Nämlich nicht viel.

Zumindest eines scheint man bei der Union also begriffen zu haben: Wenn man junge Leute der YouTube- und Instagram-Generation erreichen will, dann gelingt das mit elfseitigen PDF-Dateien, wie es von der CDU versucht worden ist, nur eher suboptimal. Die Form des neuen CSU-Videos ist spitzenmäßig, keine Frage. Da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben. Was man bei der CSU aber offenbar immer noch nicht begriffen hat: Rezos Video ging deswegen so durch die Decke, weil er inhaltlich den Nerv traf: Er legte sich als Einzelner mit "denen da oben" an. Mit mächtigen Parteien und hochrangigen Politikern.

Im Gegensatz dazu bleibt die Union auch in "CSYOU - Episode 1" ihrer jahrzehntelang eingeübten Praxis treu: Austeilen nach unten und Verunglimpfen von Kritikern. Schon der alte Franz-Josef Strauß kanzelte Demonstranten, die nicht seiner Meinung waren, gerne lautstark öffentlich ab. Heute klingt der Ton freundlicher, aber inhaltlich schaut die Union immer noch gern von oben herab: Es ist noch nicht lange her, dass Horst Seehofer und Markus Söder versuchten, bitterarme Flüchtlinge, die vor Krieg und Folter geflohen waren, zum Sündenbock zu machen. Die Stichworte haben wir alle noch im Ohr: "Asyltourismus" (Söder) oder Migration als "Mutter aller Probleme" (Seehofer). Auch die neue Vorsitzende der großen Schwesterpartei CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, versuchte kürzlich in einer Faschingsrede Menschen, die nicht monogam-heterosexuell leben, ins Lächerliche zu ziehen.

Mit großen, mächtigen Konzernen tut sich die Union offenbar leichter, beispielhaft seien Julia Klöckners Nesté-Video oder Christian Schmidts Glyphosat-Entscheidung genannt. So lange das bei den Unionsparteien so bleibt, dass man lieber mit den "Großen" kuschelt und gegen die "Kleinen" austeilt, kann der Armin so lange im Rezo-Stil mit den Armen rumfuchteln, wie er will. Der Erfolg bei der jungen Generation wird ausbleiben.

Martin Regner