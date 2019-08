Kommentar: Die GroKo verliert zu viel Zeit

Koalitionsrunde gelingt kein Befreiungsschlag und die Kanzlerin führt nicht - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Auch zwei Wochen vor den brisanten Wahlen in Sachsen und Brandenburg gab es nicht wirklich ein Signal des Aufbruchs. Ein Grund, warum Union und SPD dieses Regierungsbündnis fortsetzen sollten, ist nicht recht ersichtlich, findet NN-Redakteur Georg Escher.

Angela Merkel moderiert die Krise der GroKo allenfalls im Hintergrund, zu viele andere Baustellen beschäftigen die Kanzlerin. © Bernd von Jutrczenka/dpa



Angela Merkel moderiert die Krise der GroKo allenfalls im Hintergrund, zu viele andere Baustellen beschäftigen die Kanzlerin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa



Die Versicherung von Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus und SPD-Interimschef Thorsten Schäfer-Gümbel, beide Lager seien sich zumindest bei einigen Themen "sehr, sehr einig" und seien gewillt, "wirklich voranzukommen", ist mehr eine Selbstbeschwörung. Wenn die Koalition liefere, sei das die beste Wahlkampfhilfe gegen die zornige Stimmung in großen Teilen der Bevölkerung, von der vor allem die AfD profitieren will, obwohl innerhalb der rechtspopulistischen Partei ein gnadenloser Richtungsstreit tobt.

Zwei Wochen vor den Wahlgängen in Sachsen und Brandenburg wäre es hilfreich gewesen, zumindest in einigen wichtigen Punkten Ergebnisse zu präsentieren, nicht nur Absichten. Doch auch beim Thema Mieten, das so viele Menschen mit geringeren Einkommen umtreibt, wurden nur ein paar naheliegende Selbstverständlichkeiten beschlossen. Ein umfassenderes Paket, das die Situation von Mietern stärken soll, wurde aber erst mal weitergeschoben.

Bilderstrecke zum Thema AKK, Seehofer, Scheuer: Das sind die Minister der Großen Koalition Das ist Merkels Kabinett: Horst Seehofer als Innenminister, Olaf Scholz hat das Amt des Finanzministers inne und Annegret Kramp-Karrenbauer tritt im Verteidigungsministerium die Nachfolge von Ursula von der Leyen an. Wer steht an der Spitze welches Ressorts? Die Bildergalerie zeigt es.



Noch nicht auf der Agenda

Die meisten der richtig strittigen Themen waren in der ersten GroKo-Runde nach der Sommerpause ohnehin noch nicht wirklich auf der Agenda. Bei der Einführung einer Grundrente, der Abschaffung des Soli (für alle oder nur für die meisten) oder beim angekündigten großen Klimapaket, das das Klimakabinett am 20. September beschließen soll, geht es nur sehr zäh voran.

Und Bundeskanzlerin Angela Merkel? Auch auf der letzten Strecke ihrer Amtszeit gibt sie keine Richtung vor. Sie lässt die Debatten laufen, moderiert allenfalls im Hintergrund, während die CDU-Vorsitzende (und Verteidigungsministerin) Annegret Kramp-Karrenbauer vor allem damit beschäftigt ist, die selbst gelegten Brände auszutreten. Auch die SPD wiederum ist in erster Linie mit sich selbst beschäftigt. Nicht nur muss sie neues Führungspersonal finden, nachdem ihre Vorsitzende Andrea Nahles Ende Juni zornig und zermürbt den Bettel hingeschmissen hat. Sie muss auch gleichzeitig darüber entscheiden, ob sie weiter in der Großen Koalition verbleiben soll, in der sie bisher trotz teilweise guter Ergebnisse immer nur weiter geschrumpft ist.

Häme nicht angebracht

Es sind schwierige Zeiten, gewiss. Häme ist nicht angebracht. Die Welt verändert sich rapide. In den USA sitzt ein Präsident im Weißen Haus, der alle gültigen internationalen Regeln zerstört und einen potenziell zerstörerischen Handelskrieg mit China angezettelt hat. Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt in einem ungekannten Tempo und bedroht auch die bisherigen deutschen wirtschaftlichen Kernbereiche. Die soziale Schere öffnet sich immer weiter. Die Klimaschäden werden immer offenkundiger und erfordern ein entschlossenes Gegensteuern. Da reicht es einfach nicht, sich immer nur auf den allerkleinsten gemeinsamen Nenner zu verständigen. Wir verlieren zu viel Zeit. Ob diese GroKo unter dieser Kanzlerin die verbleibende Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 nutzen kann, ist aus heutiger Sicht zumindest sehr zweifelhaft.