Kommentar: Eine Demokratie benötigt unabhängige Medien

NÜRNBERG - Heute ist Tag der Internationalen Pressefreiheit. Selbst in liberalen Demokratien scheint das Recht auf Freie Presse nicht automatisch gegeben - warum das brandgefährlich ist: Ein Kommentar von Michael Husarek, Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten.

Die Pressefreiheit ist im Grundgesetz in Artikel 5 verankert. © Florian Kleinschmidt, dpa



Was bedeutet es Ihnen, diese Zeitung in die Hand zu nehmen und darauf vertrauen zu dürfen, dass dort unabhängig berichtet wird? Oder das Radio anzuschalten und die Nachrichten eines öffentlich-rechtlichen Senders anzuhören in der Gewissheit, dass dort die Wahrheit gesagt wird?

Hoffentlich viel. Denn selbstverständlich ist die Pressefreiheit, die wir hierzulande genießen, keinesfalls – siehe Österreich. Dort ereignen sich unglaubliche Dinge: Schon vor über einem Jahr empörte sich FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache: "Es gibt einen Ort, wo Lügen und Fake News zu Nachrichten werden. Das sind der ORF und das Facebook-Profil von Armin Wolf." Armin Wolf ist der Anchorman des österreichischen Fernsehens: seriös, neugierig, in Interviews sich nicht mit Plattitüden zufriedengebend. Kurzum: ein Journalist, der sein Metier versteht.

Just dieser ORF-Mitarbeiter muss sich wegen eines TV-Interviews, das er mit dem österreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten für die Europawahl, geführt hat, wüst beschimpfen lassen. Unter anderem wieder von Strache, der als Vizekanzler gewichtiger Teil der Wiener Regierung ist: "Wie ein Löwe" will der Freiheitliche für die Abschaffung der Rundfunkgebühren kämpfen.

Pressefreiheit im Jahr 2019: Reporter ohne Grenzen präsentieren eine Rangliste. © AFP



In Deutschland sind ähnliche Töne aus den Reihen der AfD zu hören – die Rechtspopulisten tun sich in ganz Europa offenbar schwer mit der Wahrheit. Und bekämpfen deshalb und abfällig die als "Systempresse" verunglimpften Zeitungen und auch den Rundfunk. Das sind erschreckende Zustände, auch weil sie an längst vergangene Zeiten erinnern. Zeiten, in denen Propaganda seriösen Journalismus abgelöst hatte. Panikmache? Keineswegs: In der weltweit größte Demokratie, den USA, kämpft der amtierende Präsident völlig ungeniert gegen die unabhängige Presse.

Schwierige Ausgangslage

Die Ausgangslage am heutigen Tag der Pressefreiheit hat es also in sich. Auch in vermeintlich gefestigten liberalen Demokratien wird von dem stabilisierenden Einfluss unabhängiger Medien abgerückt. Scheibchenweise.

Erst durch Äußerungen, siehe Österreich und USA. Und bald vielleicht durch folgenschwere Eingriffe. Wer weiß. Auszuschließen ist das leider nicht mehr. Es lohnt deshalb, mehr denn je auf die freiheitliche Presse ein Auge zu werfen. Pressefreiheit ist mancherorts längst auf die Liste bedrohter Rechte gewandert.

Das ist brandgefährlich. Denn ein politisches System, das nicht von unabhängigen Medien kontrolliert wird, verlöre ein ganz wichtiges, vielleicht sogar das entscheidende Korrektiv. Das wäre zwar ganz nach dem Geschmack der Vereinfacher, denen komplexe Sachverhalte ein Dorn im Auge sind. Aber sicherlich nicht im Interesse einer funktionierenden Demokratie. Die benötigt unabhängige Medien. Denken Sie dran beim Griff zu Ihrer Zeitung!