Kommentar: Hat die SPD ihr Grundproblem verstanden?

Die Zeiten der Selbstüberschätzung bei den Sozialdemokraten sind vorbei - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Hat die SPD ihr Grundproblem verstanden? Vieles deutet der Meinung von NN-Politikredakteur Hans-Peter Kastenhuber nach zumindest darauf hin. Nach dem Nahles-Rücktritt ist die Partei gewissermaßen zu einem Umdenken gezwungen - mit Personal, das sich nicht um das Rampenlicht reißt. Ein Kommentar.

Das neue Führungs-Trio der SPD: Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel sollten die Sozialdemokraten zunächst kommissarisch wieder auf Kurs bringen. © Michael Kappeler, dpa



Das neue Führungs-Trio der SPD: Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel sollten die Sozialdemokraten zunächst kommissarisch wieder auf Kurs bringen. Foto: Michael Kappeler, dpa



Vielleicht hat die SPD ihr Grundproblem ja doch verstanden. Die Tatsache, dass nach dem Rücktritt von Andrea Nahles ein Trio kommissarisch die Parteileitung übernehmen soll, deutet jedenfalls darauf hin. Offenbar glaubt endlich niemand im Führungskreis der Sozialdemokratie mehr, dass er den lecken Kahn aufgrund seines großartigen Talents als neuer Steuermann wieder flott bekommt und ihn dann ohne Kurskorrektur sicher ans Ziel lenkt. Erstmals scheint allen klar zu sein: Der alte Dampfer muss ins Trockendock, und danach muss mal wieder sehr gründlich navigiert werden. Ein Blick in die Sterne wird dazu nicht ausreichen.

Bilderstrecke zum Thema Das sagen SPD-Politiker aus der Region zum Nahles-Aus Eine Woche nach der Europawahl erschüttert ein kleines politisches Beben die SPD. Parteivorsitzende Andrea Nahles tritt von ihren Ämtern an der Spitze der Sozialdemokraten zurück - und möchte sogar ihr Bundestagsmandat niederlegen. Wir haben SPD-Politiker aus der Region gefragt, was sie von diesem Schritt halten. Hier sind die Reaktionen!



Das wäre dann die gute Nachricht in all dem Elend der einst stolzen Partei: Die Zeit der Selbstüberschätzung und der Besserwisserei ist fürs Erste vorbei. Das Interims-Trio Dreyer, Schwesig, Schäfer-Gümbel signalisiert nicht personelles Gedränge um den Parteivorsitz, sondern steht eher für das Eingeständnis, dass es keine naheliegende und wirklich erfolgversprechende Lösung für die Nahles-Nachfolge gibt. Die seit vielen Jahren krisengebeutelte SPD verbietet sich endlich das Prinzip Hoffnung und will die Frage, wie es denn weitergehen soll offenbar wirklich ernsthaft mit der eigenen Basis besprechen.

SPD und die GroKo?

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass die lauteste Forderung der leidgeprüften Mitglieder "Raus aus der GroKo!" lauten wird. Tatsächlich hat sich das Versprechen der scheidenden Vorsitzenden, die überfällige Grunderneuerung der Partei parallel zum von Kompromissen geprägten Regierungsgeschäft erledigen zu wollen, als unerfüllbar erwiesen. Die Sozialdemokraten müssen raus aus der Großen Koalition und sozialdemokratische Antworten auf Digitalisierung, Klimakrise und die Sieger und Verlierer produzierende Globalisierung des Kapitalismus entwickeln.

Bilderstrecke zum Thema Kandidatencheck: Diese SPD-Größen könnten auf Nahles folgen Andrea Nahles legt sowohl ihr Amt als Fraktionschefin, als auch den Parteivorsitz nieder. Doch wer folgt auf die 48-Jährige an der Spitze der Sozialdemokraten? Wir haben uns mit wahrscheinlichen und eher unwahrscheinlichen Kandidaten auseinandergesetzt.



Das Grundgesetz erschwert den Weg zu Neuwahlen. Im Grunde kann er nur über ein gescheitertes konstruktives Misstrauensvotum führen. Sozialdemokraten, die katastrophale Umfragewerte ihrer Partei für ein gewichtigeres Gegenargument als solche Verfassungsbedenken halten, haben die Dramatik der Situation noch immer nicht erkannt. Abwarten ist keine Option mehr. Mut zur Wahrheit könnte dagegen der erste Schritt zu neuem Ansehen bei der Wählerschaft sein.