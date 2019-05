Kommentar: Nahles-Debatte lenkt vom eigentlichen Problem ab

Die SPD muss bessere Gründe anbieten, sie zu wählen - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Der Stuhl von Andrea Nahles wackelt. Die Fraktionschefin der SPD ist angezählt und schafft es nicht, die einst so starke Partei wieder auf Kurs zu bringen. Doch genau da liegt der Hase im Pfeffer, denn die Debatte rund um Andrea Nahles lenkt vom eigentlichen Problem ab, kommentiert Politikredakteur Dieter Schwab.

Die Europawahl war für die SPD um Fraktionschefin Andrea Nahles eine einzige Enttäuschung. © Wolfgang Kumm (dpa)



Die Europawahl war für die SPD um Fraktionschefin Andrea Nahles eine einzige Enttäuschung. Foto: Wolfgang Kumm (dpa)



Stimmt schon, Andrea Nahles hat ein untrügliches Gespür für Fettnäpfchen. Gut in Erinnerung: das Pippi-Langstrumpf-Lied am Rednerpult des Bundestages. Oder die Drohung, der Regierung "auf die Fresse" zu geben, als sie SPD-Fraktionschefin wurde. Und jetzt, politisch ernster, das offensichtlich unkoordinierte Vorziehen der Wahlen zur Fraktionschefin.

Bloß: Eine Nahles-Debatte lenkt vom eigentlichen Problem ab. Die Partei bietet, unabhängig von Personen, den Bürgern kaum Gründe an, weshalb sie SPD wählen sollten. Denn die sind wesentlich weiter als die Sozialdemokraten.

Grüne siegen in allen Lagern: So wählte Nürnberg

Die Europawahlen haben gezeigt, was den Wählern am Herzen liegt: der Klimaschutz. Und da hat die SPD wenig Profil. Das hat Gründe, die in der DNA der Partei liegen, in ihrer historisch bedingten Nähe zu den Gewerkschaften. Die haben kein Interesse daran, dass durch einen schnellen Kohleausstieg Jobs verloren gehen. Oder dass die Auto-Industrie – Stichwort: Diesel-Betrug – massiv an die Kandare genommen wird.

Die Debatte um Andrea Nahles mag unterhaltsam sein fürs Publikum. Aber die Probleme der SPD löst sie nicht.