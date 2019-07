Kommentar: Wo der Kunde beim Klamottenkauf nicht hinschaut

Asiens Textilarbeiter schuften nach wie vor zu unfairen Bedingungen - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Ein T-Shirt für fünf Euro, eine Shorts für sechs Euro, dazu ein paar Flipflops für 1,99 Euro - fertig ist das Sommeroutfit. Doch warum sind diese Waren so billig? Dass so etwas nur mit Ausbeutung an anderer Stelle geht, darüber macht sich kaum jemand Gedanken, meint NN-Politikredakteur Martin Damerow.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal ein Loch in einem Socken gestopft? Oder wüssten Sie überhaupt, wie man das anstellt? Diese Frage müsste die große Mehrheit der Bundesbürger wohl mit "Nein" beantworten. Ist ja klar, für 1,99 Euro gibt es oft genug drei Paar Billigsocken im Angebot, wieso soll man da Löcher stopfen? Also die alten wegwerfen und neue kaufen...

Und da liegt der Hund begraben: Die Deutschen haben ein Verhältnis zu Textilien entwickelt, das andernorts für unfaire Arbeitsbedingungen sorgt. Denn wie der Designer Michael Michalsky richtig sagt: „Ein einstelliger Euro-Preis ist ganz sicher kein fairer Preis für ein T-Shirt." Doch genau das erwarten viele Verbraucher. Bekleidung soll möglichst wenig kosten, sonst bleibt sie im Laden liegen.

Bilderstrecke zum Thema Money, money, money: Dafür geben die Nürnberger ihr Geld aus Die deutschen Verbraucher sind optimistisch wie selten zuvor. Das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK rechnet mit steigenden Einkommen. Urlaub auf der Trauminsel, Windeln oder doch ein neues Auto: Für was geben die Nürnberger eigentlich ihr Geld aus? Welchen Wunsch würden Sie sich mit viel Geld erfüllen und mit welchem Kauf haben Sie sich zuletzt selbst belohnt? Wir haben uns umgehört.



Aber: In den sogenannten Sweat-Shops, von denen die allermeisten in Asien liegen, arbeiten die Menschen nach wie vor häufig unter sehr fragwürdigen Bedingungen. Sie verdienen wenig, arbeiten elend lange Schichten, haben kaum Anspruch auf Urlaub oder Krankengeld, und die Sicherheitsstandards werden oft ignoriert - damit wir uns hierzulande billig mit Schuhen und Klamotten versorgen können. Die Gewerkschaften sind schwach, sofern sie überhaupt existieren.

Allen Beteuerungen der Politik zum Trotz hat sich daran noch nichts Entscheidendes geändert. Das von ihr ins Leben gerufene Textilbündnis ist per se kein ganz schlechter Ansatz, aber solange dort auf freiwillige Selbstverpflichtungen gesetzt wird, um die fatalen Arbeitsbedingungen zu verbessern, bleibt diese Institution ein zahnloser Tiger. Für fair hergestellte Textilien gibt es immer noch keine überzeugende Etikettierung, an der sich die Kunden im Laden orientieren könnten - das ist unbefriedigend.

Bilderstrecke zum Thema Farbenfroh und Strahlkraft: Das sind die Modetrends im Frühling 2019 Sehnsüchtig haben wir ihn erwartet - nun ist er endlich da: Der Frühling - er hat endgültig Einzug in die Region gehalten. Passend dazu wird der Kleiderschrank umgeräumt. Aber: Was trägt Frau in diesem Frühling eigentlich? Hier kommen ein paar heiße Tipps für das perfekte Frühlingsoutfit!



Was kann man als Verbraucher tun? Nun, man kann beispielsweise im Handel oder bei den Herstellern nachfragen, wo und wie ein T-Shirt oder eine Jeans produziert wurden und damit zeigen, dass es einem nicht egal ist, ob ein Artikel unter ausbeuterischen Bedingungen entstanden ist oder nicht. Jeder Wandel beginnt mit dem Schaffen von Bewusstsein für ein Problem. Das selbst solche Mode-Päpste wie Michalsky nun auf die Missstände in der Textilbranche aufmerksam machen, ist ein Hoffnungsschimmer.