Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin vereidigt

"Wir sind ein verlässlicher Verbündeter" - Zugeständnis an die Nato - vor 22 Minuten

BERLIN - Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Zuverlässigkeit Deutschlands in der Nato betont. Am Dienstag wurde sie offiziell vereidigt.

Annegret Kramp-Karrenbauer wirbt für eine starke Bundeswehr n einer "Welt im Wandel", wie sie sagt. © Wolfgang Kumm, dpa



"Wir sind ein verlässlicher Verbündeter", sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch im Bundestag in ihrer ersten Regierungserklärung. "Wir wissen, auf welcher Seite des Tisches wir sitzen." Kramp-Karrenbauer forderte, mehr Geld für Verteidigung auszugeben: "An dem Ziel der Bundesregierung, zwei Prozent (des Bruttoinlandsprodukts) anzustreben – ein Ziel, auf das sich alle Verbündeten wiederholt geeinigt haben – halte ich daher fest."

Die Ministerin hatte zuvor in der Sondersitzung des Bundestags ihren Amtseid geleistet. Ihr Vorgängerin Ursula von der Leyen wurde von den Abgeordneten mit langem Beifall verabschiedet.

Kramp-Karrenbauer betonte, Frieden sei nicht selbstverständlich. Dies zeige sich gerade im Iran-Konflikt in der Straße von Hormus.

dpa