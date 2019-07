Kramp-Karrenbauer fordert verpflichtende Schulausflüge zu Holocaust-Denkmälern

Stärkeres Vorgehen gegen Antisemitismus notwendig - vor 1 Stunde

BERLIN - Besuche bei Holocaust-Gedenkstätten gehören auf den Lehrplan, fordert Annegret Kramp-Karrenbauer. Außerdem plädiert sie für ein entschiedeneres Vorgehen gegen Antisemitismus.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer plädiert für verpflichtende Besuche von Schülern in Holocaust-Gedenkstätten. "Ich bin davon überzeugt, dass der Besuch einer Gedenkstätte auf jedem Lehrplan stehen und sich jeder zumindest einmal in seinem Leben damit auseinandersetzen muss", sagte Kramp-Karrenbauer der Bild-Zeitung (Mittwoch).

In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 überfielen die Nationalsozialisten in ganz Deutschland jüdische Gotteshäuser, Friedhöfe, Geschäfte und Wohnungen und hinterließen eine Spur der Zerstörung - auch in Nürnberg, Fürth und der Region.