Kühnert bei Anne Will: "Freier Markt funktioniert nicht"

Diskussion um eine CO2-Steuer erhitzte beim Talk am Sonntagabend die Gemüter - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert kann sich in diesen Tagen nicht über mangelnde Aufmerksamkeit beklagen. Neben der Debatte um die von ihm angeregte "Kollektivierung großer Unternehmen" war Kühnert jetzt auch bei Anne Will gefragt. Allerdings zu einem ganz anderen Thema.

Reichlich Diskussionsstoff bot am Sonntagabend bei Anne Will das Thema CO2-Steuer. Foto: NDR



Benötigt Deutschland eine CO2-Steuer um den Ausstoß von Treibgasen zu vermindern? Über diese Frage streiten seit Wochen Politiker und Wissenschaftler. Unter anderem geht es um die Frage, ob tatsächlich eine solche Steuer die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich belasten würde oder ob es im Gegenteil dazu beitragen kann, um sogar die Kosten für Familien zu senken.

Bei Anne Will ging bisweilen die sachliche Diskussion im Streit um die ganz großen politischen Linien unter. Gleich zu Beginn wollte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) eigentlich "mehr Ruhe in die Diskussion" bringen. Für ihn geben es bereits jetzt "genügend Populisten in diesem Land die die Stimmung anheizen und dafür sorgen, dass die Gesellschaft sich immer weiter polarisiert."

Die großen Herausforderungen seien der Ausstieg aus der Atom- und Kohleindustrie, weshalb eine CO2-Steuer nur zu weiterer Unzufriedenheit in der Bevölkerung führen würde. Nach seiner Ansicht müsse man sich vielmehr um Länder wie China, Indien oder den afrikanischen Kontinent kümmern, die einen sehr hohen CO2-Ausstoß haben. Nach Kretschmers Ansicht wäre hier mit einem Euro, der dort eingesetzt wird, mehr erreicht, als mit einem in Deutschland eingesetzten Euro.

Kretschmer erntete mit seinen Aussagen vehementen Widerspruch. Er musste sich vorhalten lassen, dass er Panikmache betreibe, da inzwischen mehrfach vorgerechnet worden sei, dass am Ende für die "normale" Familie am Ende sogar eine finanzielle Erleichterung herausspringen würde.

Die Parteivorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, plädierte für einen "radikalen Klimaschutz und einen radikalen Umbau unseres Wirtschaftssystems in eine sozial-ökologische Marktwirtschaft". Es könne nicht sein, dass diejenigen, die wenig Einkommen haben, am meisten unter dem Klimawandel leiden und auf der anderen Seite ein Teil der großen Unternehmen weiterhin Profite damit macht, indem sie die Erde weiter zerstören.

Der Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, sah eine CO2-Steuer als nur einen Aspekt, der in einem größeren Zusammenhang gestellt werden muss. "Ich glaube, dass Kapitialismus und Marktmechanismen zu tief in unsere Gesellschaft vorgedrungen sind", so Kühnert. Gute Bildung, sinnvolle Gesundheitsvorsorge, eine intakte Umwelt, seien Dinge, die für alle zur Verfügung stehen müssten. "Diese Dinge können aber nicht Marktmechanismen unterworfen werden, weil Marktmechanismen Gewinner und Verlierer produziert, die ich hier nicht haben möchte", bezog der Juso-Bundesvorsitzende deutlich Stellung.

Für ihn habe sich schon erwiesen, dass der so hochgelobte "freie Markt" eben nicht so toll funktionieren würde, wie immer behauptet. "Wer glaubt, dass dies mit Freiwilligkeit zu schaffen ist, der ist naiv", sagte Kühnert.

Seit dem Interview in der Zeit und seiner Kapitalismuskritik, höre er nur noch die Worte "DDR, Venzuela und Nordkorea", aus den Kreisen der CDU oder von liberalen und neo-liberalen Clubs. Kühnerts Konter: "Wenn das die einzige Antwort darauf ist, während neun Millionen Menschen im Niedriglohnsektor arbeiten, Unternehmen nicht ordentlich besteuert werden und unsere Wirtschaftsweise die Umwelt nachhaltig zerstört" dann disqualifizieren sich seine Kritiker für die politische Debatte, so der 30-Jährige.

Ioannnis Sakkaros, einer Initiatoren der Gelbwesten-Proteste in Stuttgart, konnte sich mit den Gedanken nicht recht anfreunden, dass der Juso-Bundesvorsitzende ein Unternehmen wie Porsche in die Hände der Mitarbeiter legen möchte. Nach seiner Ansicht ist weiterhin eine Führung nötig, die den Überblick bewahrt und die Richtung des Unternehmens vorgibt. Diese Äußerung brachte Sakkaros den sarkastischen Einwurf Kühnerts ein, ob Martin Winterkorn eine solche Person sei?

Einen schweren Stand hatte bei der teilweise sehr emotional geführten Debatte Maja Göpel. Die Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen versuchte deutlich zu machen, dass alle Fakten doch schon seit längerer Zeit bekannt seien. Aus ihrer Sicht müsste die Politik aufhören, "künstlich mit Rauchbomben um sich zu schmeißen und Begriffe in den Raum zu werfen, um Instrumente gegeneinander auszuspielen, die sich sehr ähnlich sind".

Es sei durch die Ausführungen und Berechnungsbeispiele aus den vergangenen Tagen klar gemacht worden, dass die Aussage, eine CO2-Steuer würde "immer die Kleinen treffen" nicht stimmt. Gleichzeitig widersprach Maja Göpel der Aussage, dass es sich um einen deutschen Alleingang handeln würde: "Es ist kein deutscher Alleingang - wir lassen unsere europäischen Nachbarn gerade im Stich", so die Wissenschaftlerin

Die mehrheitliche Ablehnung der CO2-Steuer durch die deutsche Bevölkerung sieht Annalena Baerbock als nicht problematisch. Die Steuer sei nur ein Instrument, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Dafür seien noch weitere Maßnahmen nötig.

Wenngleich in der Runde am Ende keine Einigkeit hergestellt werden konnte, so blieb zumindest der Schlusssatz von Anne Will ohne Widerspruch: "Man muss es noch viel besser erklären. Wie gelingt es, es ohne Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger bei gleichzeitig toller Lenkungswirkung hinzukriegen".