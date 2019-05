Kühnert ist zu einer Schlüsselfigur in der SPD geworden

Beliebter als die Chefin - Provokationen machten Juso-Chef bekannt - vor 50 Minuten

BERLIN - Er wünscht sich eine andere Republik – und versetzt selbst die SPD mit seinen Forderungen in Schnappatmung. Doch mit seinen Provokationen ist Kevin Kühnert zu einem der bekanntesten Politiker Deutschlands geworden. Das steckt hinter dem jungen Juso-Vorsitzenden.

Hart in der Sache, aber wortgewandt: Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der SPD-Nachwuchsorganisation, den Jusos. © Oliver Berg/dpa



Hart in der Sache, aber wortgewandt: Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der SPD-Nachwuchsorganisation, den Jusos. Foto: Oliver Berg/dpa



BERLIN – Eines müssen ihm sowohl Freunde als auch Gegner zugestehen: Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert (29) ist in gut einem Jahr zu einem der bekanntesten Politiker der Republik geworden. Er füllt landauf, landab die Vortragssäle und tritt gefühlt in jeder zweiten Talkshow im Fernsehen. In der Öffentlichkeit findet er manchmal mehr Aufmerksamkeit als die mächtige Vorsitzende Andrea Nahles, beliebter als sie ist er bei den Linken in der Partei sowieso. Dabei ist er weder Bundestags- noch Landtagsabgeordneter, sondern lediglich Mitglied der politisch nicht sehr bedeutenden Bezirksverordnetenversammlung von Tempelhof-Schöneberg.

Auslöser für Kühnerts Popularität war die Debatte um die Große Koalition nach der Bundestagswahl vom September 2017 und dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen vom November desselben Jahres. Wie kaum ein anderer warnte er die SPD auf Parteitagen und in Interviews davor, sich zum dritten Mal seit 2005 auf ein Bündnis mit der Union einzulassen. Solch ein "Weiterwurschteln" bringe weder der Partei noch dem Lande etwas, die Gemeinsamkeiten mit CDU und CSU seien aufgebraucht. Seine Kampagne zur Mitgliederwerbung ("Tritt ein, sag´Nein") vor der Abstimmung der SPD-Basis über die Große Koalition war parteiintern umstritten.

Grundsteuerstreit zwischen Finanzministerium und CSU verschärft sich

Auch jetzt, vor der Halbzeit der GroKo mit der von den Sozialdemokraten beschlossenen Prüfung über deren Fortbestand, ist der Juso-Chef einer der schärfsten Kritiker. Wenn es nicht gelinge, große Projekte wie das Klimaschutzgesetz und die "Respektrente" durchzusetzen, dann müsse man das Bündnis aufkündigen. In der Opposition (und erst recht in einer rot-rot-grünen Regierung wie in Berlin) sieht Kühnert viel größere Chancen, das seiner Meinung nach verloren gegangene Profil der SPD wieder zu schärfen.

"Nicht besonders weit gebracht"

Der 29-Jährige ist wortgewandt und er tritt – trotz seiner inhaltlich harten Positionen – durchaus charmant auf. Die Parteiführung hatte nach der Entscheidung zu Gunsten der Großen Koalition überlegt, wie der höchst populäre Jungsozialist eingebunden werden könne. Doch das funktionierte erkennbar nicht. Er steht weiterhin für all diejenigen, die gerne eine andere, deutlich linkere SPD hätten.

Erlangen über Kühnert: "Völlig überdrehte Aufregung"

Gegner werfen Kevin Kühnert vor, es außerhalb der Parteipolitik in seinem bisherigen Leben nicht besonders weit gebracht zu haben. Ein Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaften brach er ab. Er arbeitete in einem Callcenter und in Büros von Berliner SPD-Abgeordneten. Ein Studium der Politikwissenschaft an einer Fernuniversität ruht seit seiner Wahl zum Juso-Bundesvorsitzenden.

In seiner Freizeit, die wegen der deutschlandweiten Aktivitäten knapp bemessen sein dürfte, interessiert sich der gebürtige Berliner nach eigener Auskunft für "jeden erdenklichen Sport". Zum Beispiel Fußball und Curling. Allerdings tut er das hauptsächlich als Zuschauer, wie er bekennt. Eine Rolle, die er in der Politik nicht besonders schätzt.

Harald Baumer