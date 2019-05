Kühnerts Ideen, Söders Steuerpläne: Alte System-Fragen

NÜRNBERG - Die steilen Sozialisierungs-Thesen von Juso-Chef Kevin Kühnert haben eine nötige Debatte losgetreten, die sich im Grunde um ein Kernthema dreht: Wie sieht eine gute, bessere Zukunft für eine Republik aus, die heuer 70 wird und dabei teils ein durchaus fitter Senior ist, teils aber auch unter Anzeichen von Altersschwäche leidet?

Juso-Chef Kevin Kühnert hat mit seinen Sozialisierungs-Thesen für viel Wirbel gesorgt. © Marius Becker/dpa



Da hat Markus Söder recht: "Es ist Zeit für mehr Union", sagte der CSU-Chef. Es sei zu wenig, dauernd nur "abstruse Vorschläge" der SPD abzulehnen.

Damit meinte er vor allem die steilen Sozialisierungs-Thesen von Juso-Chef Kevin Kühnert. So schräg bis teils abwegig seine Ideen klingen: Er hat eine nötige Debatte losgetreten.

Söders Reaktion belegt das. Es geht darum: Wie sieht eine gute, bessere Zukunft für eine Republik aus, die heuer 70 wird und dabei teils ein durchaus fitter Senior ist, teils aber auch unter Anzeichen von Altersschwäche leidet? Darüber darf, ja muss gestritten werden.

Es fehlen Ideen von Konservativen und Liberalen

Und dafür fehlen, so Söders Klage, in der Tat nennenswerte Ideen der Konservativen wie auch der Liberalen. Während die Grünen, allen voran Robert Habeck, und nun auch Teile der SPD mit Plänen aufhorchen lassen, die polarisieren (Enteignungen, Aus für herkömmliche Autos, etc.), herrscht im selbst ernannten bürgerlichen Lager dröhnendes Schweigen: Außer hämischer Schelte für die linken Exoten fällt Union und FDP bisher wenig Konkretes ein.

Auch das, was Söder nun auspackt, ist da gar nichts Neues: Steuersenkungen sollen es wieder mal richten. Das verkündet der CSU-Chef in Wien, dessen Regierung die Bürger der Alpenrepublik entlastet. Alle Bürger - im Gegensatz zu Söders Plänen, die vor allem der Wirtschaft und den Besserverdienenden helfen: Die komplette, nicht nur die teilweise Abschaffung des Soli wäre ein milliardenschweres Geschenk für Bevölkerungsgruppen, die Entlastung weniger brauchen als Gering- oder Durchschnittsverdiener.

Kommentar: Kühnerts Thesen schaden nicht nur der SPD

Zugleich beerdigen CDU und CSU die Idee einer CO2-Steuer, die ein wirkungsvolles Instrument für den Klimaschutz sein könnte. Das sind immerhin klare, eindeutige Prioritäten: Die Union präsentiert sich in ihrer alten Rolle als Lobbyistin der Wirtschaft und verkennt dabei, dass kluge Unternehmer die Notwendigkeit eines ökologischen Vorsprungs längst erkannt und teils umgesetzt haben.

Freiheit statt Sozialismus?

Sieht so aus, als wolle die Union bald wieder die Formel "Freiheit statt Sozialismus" plakatieren, mit der sie 1976 Wahlkampf machte. Dazwischen ist aber einiges passiert. Vor genau 40 Jahren, am 4. Mai 1979, begann mit Margaret Thatchers Amtsantritt jene neoliberale Wende, die viele Volkswirtschaften umkrempelte - auf zu vielen Feldern nicht zum Besseren.

Auch deshalb blühen, siehe Kühnert, Ideen und Sehnsüchte nach einer anderen, gerechteren, ökologischeren Art des Wirtschaftens. Alles Hirngespinste? Extreme Einkommens-Unterschiede sind kein Naturgesetz; Umweltzerstörung ruiniert unsere Grundlagen; Genossenschaften und manche Firmen zeigen, dass faire(re)s Wirtschaften durchaus machbar ist. Wie wäre es mit einem leidenschaftlichen Wettstreit der Ideen, ohne Polemik und mit der Bereitschaft, den anderen zuzuhören?