Landtagswahl in Sachsen: Wahlbeteiligung deutlich gestiegen

Alle Informationen, Hochrechnungen und Ergebnisse - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Es geht um zwei Landtage - aber den Abstimmungen in Brandenburg und Sachsen wird auch eine hohe bundespolitische Bedeutung beigemessen. Mit Spannung erwartet wird vor allem das Abschneiden der AfD. Wir informieren Sie über alle Entwicklungen und Hochrechnungen in unserem Liveblog.

Nach wochenlangem Wahlkampf werden an diesem Sonntag in Brandenburg und Sachsen neue Landtage gewählt. In beiden Bundesländern dürfte es erhebliche Veränderungen bei den Mehrheitsverhältnissen geben. Vor allem CDU und SPD müssen wohl deutliche Verluste hinnehmen, die AfD darf laut Umfragen mit kräftigen Zuwächsen rechnen. Angesichts des Erstarkens der Rechtspopulisten wird den Ost-Wahlen auch eine große bundespolitische Bedeutung zugemessen.

Bis zuletzt hatten die großen Parteien um die Stimmen von Unentschlossenen geworben. Mehrere Politiker hatten öffentlich zur Beteiligung an den Wahlen aufgerufen. Wahlberechtigt sind in Sachsen 3,3 Millionen und in Brandenburg rund 2,1 Millionen Menschen.

Alle Informationen und Entwicklungen zu den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg lesen Sie in unserem Liveblog:

fr, dpa