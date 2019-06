Live: Nahles tritt zurück - Übernimmt Malu Dreyer?

48-Jährige will auch Bundestagsmandat niederlegen - Bundesweite Reaktionen - vor 1 Stunde

BERLIN - Es ist ein kleines politisches Beben, eines, dass die SPD zur Neuordnung zwingt: Andrea Nahles tritt von ihren Ämtern an der Spitze der Sozialdemokraten zurück. Auch ihr Bundestagsmandat will sie niederlegen. Die aktuellen Entwicklungen im Live-Blog!

Die Unvollendete: Nahles startete früh - nun gibt sie früh auf. Ein Porträt.

