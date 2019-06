Live-Ticker zum Nachlesen: SPD berät über Vorsitz

Nach Nahles-Rücktritt wird ein Nachfolger gesucht - vor 1 Stunde

BERLIN - Die SPD-Vize Manuela Schwesig und Malu Dreyer wollen nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles nicht für den Vorsitz kandidieren. Sie würden die Partei nur für den Übergang bis zu einer Vorsitzenden-Neuwahl führen, kündigten die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz am Montag in Berlin an. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

