Live: Wird Österreichs Kanzler Kurz heute gestürzt?

Im Parlament wird über die Zukunft der österreichischen Regierung abgestimmt - vor 32 Minuten

WIEN - Österreichs Sozialdemokraten haben einen Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen gesamtes Kabinett gestellt. Auch die rechte FPÖ will den Antrag unterstützen. Damit ist die Abberufung von Kanzler Kurz so gut wie sicher, FPÖ und SPÖ haben gemeinsam eine Mehrheit im österreichischen Parlament. Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen in unserem Live-Blog!

dpa