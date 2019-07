Markus Söder will Klimaschutz im Grundgesetz verankern

Ministerpräsident: Bayern soll zudem schon vor 2050 klimaneutral sein - vor 26 Minuten

MÜNCHEN - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will den Klimaschutz als verpflichtende Staatsaufgabe im Grundgesetz verankern. "Wir stehen vor einer Jahrhundertaufgabe, daher brauchen wir auch einen Jahrhundertvertrag", sagte Söder der "Süddeutschen Zeitung".

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will den Klimaschutz im Grundgesetz verankern. Radfahren statt Auto - das verbessert jedenfalls die CO2-Bilanz. © Sebastian Gollnow, dpa



Alle politischen Ebenen - Bund, Länder und Kommunen - müssten klären, was sie zum Erreichen der Klimaziele beitragen könnten, forderte Söder und sagte: "Früher sollte es keine Rentenwahlkämpfe geben, jetzt sollte es keine Klimawahlkämpfe geben." Die Grünen hatten sich bislang mit ihrer Forderung, den Klimaschutz ins Grundgesetz aufzunehmen, nicht durchsetzen können.

Zudem soll Bayern nach Aussage von Söder schon vor dem Jahr 2050 klimaneutral sein. Der Süddeutschen Zeitung (Montag) sagte der Regierungschef, es sei Bayerns Ziel, als erstes Bundesland in Deutschland klimaneutral zu sein - und zwar nicht erst im Jahr 2050, sondern "2040 plus". Am Dienstag trifft sich die Staatsregierung zum "Klimakabinett".

Klimaneutralität bedeutet, dass unter dem Strich keine Treibhausgase mehr zusätzlich in die Atmosphäre gelangen. Dabei kann der Ausstoß etwa von Kohlendioxid an anderer Stelle wieder ausgeglichen werden. Söder sowie Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) und die Grünen hatten sich bisher für Klimaneutralität bis 2050 ausgesprochen. Bis September soll ein Klimaschutzgesetz vorliegen.

epd, dpa