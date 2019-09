Markus Söder: "Wir haben den Umweltschutz erfunden"

"Grün wählen muss man sich leisten können." - vor 36 Minuten

BERLIN - CSU-Chef Markus Söder hat die Grünen mit Blick auf ihr Kernthema scharf angegriffen.

Markus Söder hat eine klare Meinung zum Thema Umweltschutz. © Nicolas Armer/dpa



Markus Söder hat eine klare Meinung zum Thema Umweltschutz. Foto: Nicolas Armer/dpa



"Die Themen Umwelt- und Naturschutz haben die Grünen nicht gepachtet. Das Klima wird es auch noch geben, wenn die Grünen auf diesem Planeten längst nicht mehr aktiv sind", sagte der bayerische Ministerpräsident Bild am Sonntag. "Die Grünen sind eine Schönwetterpartei. Grün wählen muss man sich leisten können." Parteichef Robert Habeck müsse noch den Nachweis erbringen, dass er wirtschaftliche Kompetenz besitze. "Ich hätte große Sorge, dass Deutschland unter einem Kanzler Habeck viele Arbeitsplätze verliert und weit zurückfällt", sagte Söder. Die CSU dagegen sei die wahre Umweltpartei: "Wir haben den Umweltschutz erfunden und das erste Umweltministerium in Bayern gegründet", sagte Söder.

Bilderstrecke zum Thema Zwölf Dinge, die der Klimawandel in Bayern verändert Der Klimawandel macht auch vor Bayern nicht Halt. Bis zum Jahr 2100 soll es bis zu 4,5 Grad wärmer werden. Das hat gravierende Auswirkungen auf das Leben im Freistaat.



"Aber wir sind in den vergangenen Jahren in der Umweltpolitik ein wenig verstaubt geworden. Jetzt schütteln wir das ab und hervor kommt das Urmotiv der CSU: die Bewahrung der Schöpfung." Beim Klimaschutz hätten ihn auch seine Kinder sensibilisiert – auch wenn diese nicht an den Fridays-for-Future-Protesten teilgenommen hätten, so Söder. "Meine Kinder haben nicht demonstriert. Sie haben die direkte Möglichkeit genutzt und dem Vater gesagt: Tut was fürs Klima! Sie erwarten einen ernsthaften Plan und keine Lippenbekenntnisse."

dpa