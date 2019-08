Massenproteste zeigen Wirkung: Nachjustierung beim Bayerischen Polizeirecht

MÜNCHEN - Die Massenproteste, die in Bayern im vergangenen Jahr gegen die Novellierung des Polizeirechts stattfanden, sind nicht ohne Wirkung geblieben. Eine Kommission hat am Freitag in München ihren Abschlussbericht mit zahlreichen Änderungsempfehlungen vorgelegt. Nachjustierungen empfehlen die Rechtsexperten vor allem in den umstrittenen Fragen der "drohenden Gefahr" sowie des "Präventivgewahrsams".

Das Polizeiaufgabengesetz (kurz: PAG) schlug bundesweit hohe Wellen und trieb die Bürger auf die Straßen - auch in Nürnberg. Foto: Stefan Hippel



Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zeigte sich am Freitag in München bei der Entgegennahme des Abschlussberichts "beeindruckt". Man werde gut beraten sein, dem zu folgen. Auf der Grundlage des Berichts werde sein Ministerium so rasch wie möglich einen "Gesetzentwurf zur Novellierung des PAG erarbeiten" und diese bis November vorlegen.

Bürger schlagen Alarm: Polizeiaufgabengesetz erhitzt Gemüter

Im Mittelpunkt der Kritik an dem neuen bayerischen PAG standen die Einführung der neuen Generalklausel "drohende Gefahr" als Grundlage für das Einschreiten der Polizei sowie an der theoretisch unbegrenzten zeitlichen Ausdehnung des Präventivgewahrsams. In beiden Fällen empfahl die Kommission, die aus ehemaligen Richtern, dem bayerischen Datenschützer, einem Universitätsprofessor und dem ehemaligen Chef des Landeskriminalamts besteht, gewichtige Nachbesserungen.

Deutliche Begrenzung des Präventivgewahrsams

Der Begriff der "drohenden Gefahr" müsse in Abgrenzung zur "konkreten Gefahr" klarer gefasst und auf den Schutz "überragend wichtiger Rechtsgüter" beschränkt werden, erläuterte der Kommissionsvorsitzende und frühere Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs Karl Huber. Grundsätzlich gegen die Einführung dieses Begriffs in das Polizeirecht sprach sich die Kommission aber nicht aus. Beim Präventivgewahrsam, den die Kritiker als "Unendlichkeitshaft" ablehnen, empfahl die Kommission eine "deutliche Begrenzung der Höchstdauer auf unter drei Monaten", obwohl in der Zeit seit Einführung der neuen Regelung nur in einem Fall eine Gewahrsamnahme von drei Monaten und keine darüber hinaus bekannt wurde. Die wiederholte Anordnung einer Präventivhaft sollte auch durch ein höherrangiges Gericht angeordnet und dem Betroffenen die Hinzuziehung eines Rechtsbeistands ermöglicht werden.

"Frei und sicher": Herrmann verteidigt Polizeiaufgabengesetz

Auch für eine Reihe anderer Bestimmungen des novellierten bayerischen PAG mahnten die Gutachter Korrekturen an. Die Möglichkeit der Polizei, molekulargenetische Identifizierungsmuster bei erkennungsdienstlichen Maßnahmen zu erheben, hielt die Kommission wegen des "geringen eigenständigen Anwendungsbereichs" für im Grunde überflüssig. Wenn Polizeibeamte mit laufenden Bodycams in eine Wohnung kommen, sollte dies "unter den Vorbehalt einer gegebenenfalls nachträglich einzuholenden richterlichen Entscheidung" gestellt werden.

CSU-Innenpolitiker geht auf Grüne los

Derzeit sind Klagen gegen das bayerische PAG sowohl beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof wie auch beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Innenminister Herrmann kann sich nach eigenen Worten gut vorstellen, dass mit der beabsichtigten Korrektur des PAG sich einzelne Punkte, die Gegenstand der Klage sind, erübrigen.

Der Abschlussbericht der Kommission zeige, wie berechtigt die Kritik am PAG sei, erklärte die Vorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, Katharina Schulze. Die Grünen sähen sich bestätigt und hielten die Klage "gegen das verfassungswidrige CSU-Überwachungsgesetz aufrecht". Auch mit den Nachbesserungen, die dem CSU-Innenminister "aufgebrummt" seien, sind nach Ansicht der Grünen-Politikerin noch weitere Änderungen am Gesetz erforderlich.

Dieser Ansicht ist auch die Landtags-SPD. Deren Vorsitzender Horst Arnold warf der Kommission mangelnden Mut vor, weil sie sich nicht für die komplette Streichung des Begriffs der "drohenden Gefahr" ausgesprochen hat. Insgesamt seien die Empfehlungen der Kommission zwar positiv zu bewerten, die Kritikpunkte der SPD seien aber noch längst nicht ausgeräumt, etwa bei den Voraussetzungen für den Polizeigewahrsam.

Nachbesserungsbedarf oder nicht?

Die CSU-Landtagsfraktion bewertete die Arbeit der Kommission ganz anders. Die Prüfung des PAG durch unabhängige Experten bestätige die CSU-Linie in der Sicherheitspolitik, sagte der CSU-Innenpolitiker Manfred Ländner. Die Ausgestaltung des Begriffs "drohende Gefahr" sei "nicht grundsätzlich in Frage gestellt" worden. Die Grünen hätten vor der Landtagswahl auf unverantwortliche Weise Misstrauen gegen die Polizei geschürt, so der CSU-Politiker: "Dabei sind sie nicht einmal vor der Zusammenarbeit mit Linksradikalen und Verfassungsfeinden im Anti-PAG-Bündnis zurückgeschreckt".

Die Freien Wähler, die seit Herbst vergangenen Jahres in Bayern eine Regierungskoalition mit der CSU bilden, sehen hingegen den Kommissionsbericht als Beweis dafür, dass es am PAG Nachbesserungsbedarf gebe. Der Bericht bestätige, dass es richtig war, alle Neuerungen kritisch unter die Lupe zu nehmen, so der innenpolitische Sprecher der Freie Wähler-Landtagsfraktion Wolfgang Hauber. Maßgeblich auf Drängen der Freien Wähler ist im Koalitionsvertrag mit der CSU eine "Evaluation" des PAG aufgenommen worden. Man werde prüfen, wie Richtervorbehalte im PAG ergänzend festzuschreiben und ob hinsichtlich des Anwendungsbereichs des Begriffs "drohende Gefahr"gesetzliche Anpassungen vorzunehmen seien, sagte Hauber.

