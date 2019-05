Mehr Geld für Azubis: Zunächst profitieren nur wenige

Bundesregierung plant Mindestlohn für Auszubildende - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ab 2020 soll es nach Plänen der Bundesregierung neben dem gesetzlichen Mindestlohn für alle Arbeitnehmer auch eine Mindestvergütung für Auszubildende geben. Das ist sinnvoll - bis die Maßnahme richtig wirkt, wird es aber dauern. Ein Kommentar.

Jungen Friseuren wird die Mindestvergütung zu mehr Geld verhelfen. Auszubildende im Friseurhandwerk verdienen in Westdeutschland im Schnitt nur 498 Euro (erstes Lehrjahr), im Osten sind es gar nur 325 Euro. © Hendrik Schmidt/dpa

Für Arbeitnehmer gibt es ihn schon seit vier Jahren, nun will die Bundesregierung auch für Auszubildende einen Mindestlohn. Er soll zunächst bei 515 Euro monatlich im ersten Lehrjahr liegen. So plant es Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU).

Vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 2015 war der Katzenjammer groß: Arbeitsplätze würden verloren gehen, die Stabilität der deutschen Volkswirtschaft sei in Gefahr, argumentierten die Arbeitgeber. Längst haben sich die Bedenken als unberechtigt herausgestellt – was bei nüchterner Betrachtung der Sachlage niemanden überraschen kann.

Dass der Protest aus der Wirtschaft im Fall der Mindestausbildungsvergütung verhalten bleibt, liegt wohl daran, dass der Gesetzentwurf der Ministerin nahezu deckungsgleich mit einem Vorschlag ist, den Gewerkschaften und Arbeitgeber im April gemeinsam vorgelegt haben. Für die meisten Azubis wird sich durch das neue Gesetz vorerst nichts ändern.

