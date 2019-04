Merkel tritt Mutmaßungen über Rückzug entgegen

Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte sich beim Bürgerdialog am Dienstag in Schwedt in der Uckermark den Fragen von rund 70 ausgewählten Bürgern. Zuvor hatte sie Spekulationen widersprochen, sie werde womöglich kurz nach der Europawahl ihren Rückzug aus dem Amt bekannt geben. © Monika Skolimowska, dpa