Plastiktüten: Ein Verbot ist drastisch, aber richtig!

NN-Redakteur Martin Damerow

NÜRNBERG - Verbote sind prinzipiell nicht angenehm, aber im Fall von Plastiktüten überwiegen eindeutig die langfristigen Interessen. Zumal sie sich leicht ersetzen lassen. Selbst eine Plastiktüten-Steuer ist nicht die allerverwerflichste aller Ideen, findet NN-Redakteur Martin Damerow.

Entwicklungsminister Gerd Müller fordert ein sofortiges Verbot von Plastiktüten. © Sebastian Gollnow/dpa



Jeder, der sich mit dem Thema Müllvermeidung und -entsorgung befasst, der weiß: Der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht. Doch so einfach ist die Welt nicht gestrickt, die Menschheit produziert im 21. Jahrhundert täglich Millionen Tonnen an Müll. Den kann man nicht wegreden oder schlicht verbrennen.

Resignation ist aber fehl am Platz. Insofern möchte man Entwicklungsminister Gerd Müller für seinen Vorstoß, Einweg-Plastiktüten hierzulande rigoros zu verbieten, auf die Schulter klopfen. Gleichzeitig erscheint es verwunderlich, dass sich die GroKo den Kampf gegen Plastik nicht schon früher auf die Fahnen geschrieben hat. Zwar hat kein deutscher Politiker von Rang lautstark gegen den EU-weiten Bann von Plastikstrohhalmen protestiert. Aber ist das genug für Europas Musterknaben? Tatsächlich sind selbst einige afrikanische Staaten da schon weiter als wir...

Auf diesem Feld zeigt sich (mal wieder), wie essentiell langfristiges Denken ist. Für die Produktion von Plastiktüten wird schließlich unter anderem Erdöl als Rohstoff verbraucht - während deren Verbrennung letztlich den Klimawandel befeuert. Das ist zu abstrakt? Es geht auch konkreter: Die Meere gelten mittlerweile als größtes Depot von Plastikmüll, und wie Forschungen zeigen, kommt dieses Plastik über Fische, die es gefressen haben und nach dem Fang in Europas Supermärkten landen, mitunter zurück auf unsere Teller. Guten Appetit.

Verbote sind maximal schwer durchzusetzen

Nun sind Verbote manchmal schwer durchzusetzen, daher sollte die Bundesregierung vielleicht auch darüber nachdenken, eine Tütensteuer einzuführen. Derzeit ist es so, dass die Gelder aus dem Tütenverkauf bei Supermärkten direkt an den Handel fließen - sofern es eine Steuer gäbe, profitierte davon auch der Staat und könnte dieses Geld z.B. zweckgebunden in Umweltschutzprojekte investieren. Irland ist diesen Weg gegangen, und siehe da: Binnen zehn Jahren sank dort der Verbrauch von Einweg-Tüten um etwa 90 Prozent.

Wenn schon, dann müssten übrigens alle mitmachen, also auch Bekleidungs- oder Schuhgeschäfte sowie die großen Kaufhausketten, wo ganz häufig noch Gratis-Tüten über den Tresen wandern. Auch in vielen Drogeriemärkten oder Apotheken werden Kosmetika und Medikamente in Plastikverpackungen angeboten. Dass muss nicht sein.

Dass jeder von uns eines Tages konsequenterweise einen oder zwei Stoffbeutel mit sich trägt, um Einkäufe zu verstauen, ist keine gigantische Einbuße an Lebensqualität, wie so manche unken. Es ist ein nicht unwichtiges Steinchen im großen Mosaik, welches das Leben auf unserem Planeten für kommende Generationen lebenswert machen soll.